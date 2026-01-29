快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

金管會：台灣資產管理規模增加4.95兆 目標達成率破百

中央社／ 慈台北29日電

金管會今天揭露亞洲資產管理中心與高雄專區成績單，自2024年6月至2025年11月，金融業資產管理規模已增加新台幣4.95兆元，跟原設定4兆元相比，2年目標達成率為123.8%；高雄專區截至去年底共18家銀行進駐，管理資產規模約2732億元。

金管會今天舉行115年新春記者會，公布金融業資產管理規模概況，自2024年6月至2025年11月，金融業資產管理規模已增加4.95兆元，與原定2年4兆元目標相比，目標達成率為123.8%。

2025年7月啟動高雄專區，金管會銀行局長童政彰表示，截至2025年12月底，已有18家銀行進駐專區，吸引高資產客戶2269人，管理資產規模約新台幣2732億元。

童政彰說明專區4大業務，第一，財富管理業務，客戶總數267人，投資餘額達31億元，主要辦理項目包括與投信投顧事業合作，銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金，累計承作金額22億元。

第二，授信融資業務，累計動撥案件數為905件，貸款餘額174億元，其中以自益特定金錢信託受益權自行質借業務及金融資產組合融資（LombardLending）承作量較高，保費融資因銀行與保險公司合作模式逐漸成熟，呈現持續增長趨勢。

第三，家族辦公室業務，累計辦理108家，受託管理資產規模438億元，反映台灣家族企業對專業資產管理與傳承規劃的需求；第四，跨境金融服務，已協助境外高資產客戶開立海外分行帳戶1件，考量跨境金融服務對境內高資產客戶同樣具有便利性與吸引力，金管會聽取業者意見，將研議擴大跨境金融服務範疇，放寬適用對象至境內高資產客戶。

童政彰表示，高雄專區同步也帶動台灣整體高資產業務快速成長，2025年新增開放9家銀行辦理高資產業務，統計金融業管理高資產客戶資產規模，至去年底已突破2.1兆元，年增達53%。金管會先前成立「亞洲資產管理中心銀行業務推動小組」，也設置私人銀行業務、家族辦公室業務及OBU財富管理業務3大任務工作坊，未來將透過3工作坊持續優化業務。

對於亞資中心「4年有變、6年有成」目標是否有信心，金管會主委彭金隆表示，其他國家花費30年、半世紀慢慢成為區域金融中心，台灣推動亞資中心，不是說要超越誰，「也不是6年就變成現在新加坡」，而是希望可以做出台灣特色，獲得國際認可，法規可以接軌其他區域金融中心。

銀行業 金管會

延伸閱讀

擺脫淺碟型結構 彭金隆：台股是受國際矚目資本市場

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

TISA稅負優惠今年上路？ 彭金隆：多個方案研議中

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

相關新聞

獨／市場瘋貴金屬！臺銀白銀條塊遭搶購一空 首見斷貨

黃金飆漲推升其他貴金屬行情，據了解，在白銀投機熱錢湧入之下，全台最大貴金屬銷售行臺銀目前白銀條塊已經被搶購一空斷貨，且由於條塊是向瑞士大廠訂...

獨／保險局明找壽險業開會 匯率會計制度配套草案五大重點曝光

保險局即將在明日下午邀集21家壽險公司討論壽險匯率會計制度新制配套措施的草案內容曝光。根據本報所取得保險局所提出的新版內...

台新新光金接班布局再往前 吳昕豪出任台新銀副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪出任副董事長，並自2026年1月29日...

智庫指會計新制走後門操縱匯率 彭金隆：過度推論臆測

華府智庫撰文提到台灣近期調整匯率會計制度，形同走後門式操縱貨幣。金管會主委彭金隆今天表示，把會計調整視同壓低匯率，這是過...

台新新光子公司高層人事新布局 吳昕豪任台新銀行副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪擔任台新銀行副董事長。

虛擬被駭風險高 證期局上月通令85%的虛幣要放冷錢包

虛擬貨幣被駭風險高，金管會證期局在上月通令以幣商為主的全體虛擬資產保管業者，要把絕大部分的虛擬資產放在「冷錢包」，而非放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。