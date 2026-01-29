獨／市場瘋貴金屬！臺銀白銀條塊遭搶購一空 首見斷貨

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
白銀示意圖。路透
黃金飆漲推升其他貴金屬行情，據了解，在白銀投機熱錢湧入之下，全台最大貴金屬銷售行臺銀目前白銀條塊已經被搶購一空斷貨，且由於條塊是向瑞士大廠訂購，在此次全球熱錢蜂擁之下早已無貨供應。

臺銀架上所賣的白銀條塊為「銀龍100公克」，惟據了解，自上月就已經售罄，近期持續有許多民眾洽詢，但無奈已無任何庫存，且該行為全台貴金屬存貨最多的銀行。銀龍條塊由全球知名、通過LBMA認證之瑞士知名精煉廠PAMP鑄造，重量100公克、含銀成色千分之999，但此波世界瘋搶，瑞士該廠早已無貨，鑄造亦需時間，未來一段期間內白銀條塊難再有貨可銷售。

2025年黃金全年漲幅逾六成，國銀資深貴金屬部門主管指出，因為黃金絕對價格高所以更有感，但其實白銀去年飆升140％，漲幅更為驚人。不過，此波貴金屬行情，相較於黃金有基本面支撐，白銀的投機性色彩更濃，已炒作過熱。而目前不論黃金、白金及白銀等貴金屬皆漲高，當日後黃金出現回檔時，白銀跌幅將更深，且波動更大。

銀行坦言此次白銀的現象級炒作及漲幅，令太陽能、電池及科技業等因工業需求必須使用的業者叫苦連天。

