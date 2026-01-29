獨／保險局明找壽險業開會 匯率會計制度配套草案五大重點曝光

保險局即將在明日下午邀集21家壽險公司討論壽險匯率會計制度新制配套措施的草案內容曝光。根據本報所取得保險局所提出的新版內容，除了將準備金分成四桶在用途上作更明確區隔，也對業者網開一面，允許業者可以將外價準備金的「固定提存準備金」收回，而且還可以提列到特別盈餘公積，而外價準備金的累積上限，訂在國外淨曝險部位的10%。

主要有四大重點包括，1.在外價準備金的「波動準備金」規範上，原先是以當月有未避險的外幣資產及負債兌換損益為基準，現在則改以「淨曝險部位」的兌換損益作為基準，其中，若提存與沖抵比率為50%者，則其避險成本的額外提存比率和額外沖抵比率將定為25%。

2. 對於固定準備金的提存及沖抵方式，新版規定也要求，壽險業者在波動準備金不足以沖抵時，可用波動準備金不足沖抵的額度，來沖抵固定準備金，即，兩種準備金可以互抵。而未來外價準備金的上限，將訂在當月國外投資淨曝險部位的10%，至於沖抵下限將不能為0，至於為何訂在10%，則和VAR值有關，保險局是取VAR 97.5%的數值為9.2%，而VAR 99.5%的數值為12%，兩者折衷取10%。

3. 這四桶準備金，在用法上保險局也作出明確的區隔，其中，與特別盈餘公積相關的外匯風險固定準備金和外匯風險強化準備金，將被限制盈餘分配，但在避險成本節省的部分，儘管限制分配盈餘，但卻可彌補虧損，亦即保險公司若有稅後虧損，可用節省的避險成本來彌補。

4. 對於業者所關心的「重頭戲」，亦即對於ICS的借還款，到底這四桶準備金哪些可用，可用到什麼程度？也在該草案揭曉，其中和外價準備金相關的二桶金「波動準備金」與「固定準備金」都可以計入，但固定準備金則是有條件限制，必須在與特別盈餘公積相關的「外匯風險強化準備金」提足之後才行，提出的上限為20%，且必須以盈餘轉增資金額的25%、現金增資的50%為限。

5. 與特別盈餘公積相關的兩桶金，也可計入，但同樣的，在「外匯風險強化準備金」就有額度的限制，若要拿來償還ICS過渡期間的借出資本，那麼前提將為外價準備金的固定準備金，累積提存量達到50%之後，可取其中的20%，而固定準備金若累積提存量達100%時，可取其中的30%，不過這個部分，就不能用於彌補虧損。

舉例來說，假設某業者的國外投資總額為2兆，淨曝險部位原本為8千億，避險比率為6成，那麼，若降低曝險比率2成，新的淨曝險部位為1兆2千億的話，那麼，期初的波動準備金為850億、固定準備金的上限即為1200億，另外，特別盈餘公積相關的外匯風險固定準備金，就以100億為上限。

若在匯率無波動的情況之下，外價金的固定準備金，就為180億，等於從原先的120億增至180億，而若稅後獲利為496億，那麼，特別盈餘公積的外匯風險固定準備金，就提存49.6億，在減掉144億之後，則無須再提94.4億，而若再以提存率2.5%，以及基準比率為80%等相關數字換算，那麼該業者最後要提的外匯風險強化準備金的金額為65.6億元。