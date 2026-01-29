快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

壽險業會計調整遭批操縱匯率 金管會回應：影響有限

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

華府智庫「外交關係協會」學者針對台灣壽險業匯率會計調整批評為刻意壓低新台幣匯率，金管會主委彭金隆29日於新春記者會回應指出，任何改革一定都有反對聲浪，但這些質疑大多來自資訊不足，或基於各自專業的過度臆測；保險局長王麗惠指出，近期壽險業解除的NDF（無本金交割遠期外匯）和合約替代避險並不會直接影響現匯市場，至於CS（貨幣交換）避險則採分階段進行，對匯市影響有限。

彭金隆表示，改革遇到的質疑聲浪多半來自兩大原因，一是資訊不足，國外部分學者專家不見得完全掌握台灣獨特的背景，以及台灣壽險業所面對的國際上不存在之問題，以國際常態來看台灣現況未必容易理解；二是基於各自專業的過度臆測與推論，用既有專長推論其他市場，這在政策討論中並不罕見。但無論如何，任何制度都應該可受公評。

彭金隆說，這項改革是經過長期溝通的結果，並非臨時起意，過程中與多個團體和會計界充分溝通，也主動與國際信評機構溝通，希望縮小資訊落差，目的是讓會計制度的調整回歸讓台灣壽險業實際經營狀況能允當表達。過去長期以短期工具對沖長期資產的匯率波動風險，並未能完全規避風險，否則2025年5月匯市波動應能感受到效果，但實際並非如此，金管會仍會不厭其煩地對外說明政策目的。

王麗惠表示，金管會是基於財務報告允當表達、實質規避風險，以及強化資本韌性的原則來推動此次會計改革，並透過強化外匯價格變動準備金提存與資本提撥，來達成有效的風險管理。近期壽險業主要是解除NDF與合約替代避險，但這兩種交易機制並非直接影響現匯市場，NDF多在海外辦理，對國內匯市影響有限；合約替代避險屬於外幣對外幣交易，對國內外匯市場幾乎沒有影響。至於CS避險，因為是以新台幣買進美元，理論上可能對匯率產生影響，但壽險業未來降低CS避險部位將採分階段進行，且我國外匯市場參與者眾多，壽險業僅是其中一部分，對匯市的整體影響有限。

王麗惠說，這次修正的是過度避險的會計處理方式，並非為了影響匯率水準。外界關心風險是否被隱藏，事實上風險並未消失，而是從高成本的短期避險，轉為由準備金與資本來吸收。相關避險政策與外匯市場管理，屬於中央銀行的職權，金管會一向尊重央行決策，並定期透過監理會報與央行保持充分溝通。

壽險業 外匯市場 台幣匯率

延伸閱讀

智庫指會計新制走後門操縱匯率 彭金隆：過度推論臆測

擺脫淺碟型結構 彭金隆：台股是受國際矚目資本市場

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

TISA稅負優惠今年上路？ 彭金隆：多個方案研議中

相關新聞

獨／市場瘋貴金屬！臺銀白銀條塊遭搶購一空 首見斷貨

黃金飆漲推升其他貴金屬行情，據了解，在白銀投機熱錢湧入之下，全台最大貴金屬銷售行臺銀目前白銀條塊已經被搶購一空斷貨，且由於條塊是向瑞士大廠訂...

獨／保險局明找壽險業開會 匯率會計制度配套草案五大重點曝光

保險局即將在明日下午邀集21家壽險公司討論壽險匯率會計制度新制配套措施的草案內容曝光。根據本報所取得保險局所提出的新版內...

台新新光金接班布局再往前 吳昕豪出任台新銀副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪出任副董事長，並自2026年1月29日...

智庫指會計新制走後門操縱匯率 彭金隆：過度推論臆測

華府智庫撰文提到台灣近期調整匯率會計制度，形同走後門式操縱貨幣。金管會主委彭金隆今天表示，把會計調整視同壓低匯率，這是過...

台新新光子公司高層人事新布局 吳昕豪任台新銀行副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪擔任台新銀行副董事長。

虛擬被駭風險高 證期局上月通令85%的虛幣要放冷錢包

虛擬貨幣被駭風險高，金管會證期局在上月通令以幣商為主的全體虛擬資產保管業者，要把絕大部分的虛擬資產放在「冷錢包」，而非放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。