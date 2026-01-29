台新新光金接班布局再往前 吳昕豪出任台新銀副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪出任副董事長，並自2026年1月29日生效。市場解讀，隨著台新新光金合併後子公司整併逐步到位，集團第二代開始站上更關鍵的位置，接班布局已明顯浮上檯面。

台新銀行公告第十三屆副董事長選任情形，由現任台新銀行、新光人壽及台新證券董事的吳昕豪出任副董事長。吳昕豪為台新新光金董事長吳東亮次子，擁有美國波士頓大學經濟學學士、日本早稻田大學企業管理碩士學位，過去已在集團內多家核心子公司歷練董事職務。

台新新光金控自2025年7月24日完成合併後，子公司整併進度明顯加快。台新投信與新光投信已於2025年11月完成合併，台新人壽與新光人壽也於2026年1月1日正式合併；金管會今年1月亦核准台新證券合併元富證券，以及台新期貨合併元富期貨案。

至於最受關注的銀行合併，台新銀行與新光銀行預計於2027年1月1日完成。金融圈人士指出，銀行合併涉及核心資訊系統、風險控管與內控制度，複雜度遠高於其他子公司。事實上，集團先前即將台新銀行副董事長尚瑞強派任新光銀，被視為提前為銀行合併鋪路的重要布局，顯示集團對銀行整併審慎以對。

金融圈人士分析，在銀行合併仍需時間消化、組織輪廓逐漸清晰之際，此次由吳昕豪出任台新銀行副董事長，不僅補強治理層穩定性，也被視為台新新光金接班工程進入更具體階段的關鍵訊號。