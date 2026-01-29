富邦人壽宣布 今年起採用壽險匯率會計新制
因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，富邦人壽董事會29日通過重要決議，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。
富邦人壽表示，依據金融監督管理委員會預告「保險業財務報告編製準則」草案及會計研究發展基金會函釋，該公司董事會決議依「保險業財務報告編製準則」規定，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自2026年1月1日起採用匯率攤銷法處理。
