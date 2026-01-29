虛擬資產專法將送立院 穩定幣跨境支付應用成焦點

金管會主委彭金隆29日於新春記者會上指出，《虛擬資產服務法》草案已於行政院完成審查，待提報行政院會通過後，便可通報立法院。金管會副主委莊琇媛表示，因美國的天才法案（GENIUS Act）通過後，穩定幣發行成為熱門話題，因應企業跨境支付的需求，金管會第一步銀行進行開放虛擬資產保管試辦業務，接下來期待金融機構無論法定貨幣或穩定幣，皆能提供企業跨境金流服務。

台灣會不會有穩定幣發行、監理重點和未來應用場景是什麼？莊琇媛指出，就目前法案的設計來看，穩定幣錨定的仍然是法定貨幣，可以是單一法幣，也有可能是組合，但目前的構想方向仍是以錨定法定貨幣為主。至於未來期待發展面向，則會隨著市場對於穩定幣的接受程度和實際御用層面而逐漸清晰。

莊琇媛說，起初金融機構不太能想像穩定幣的應用場景，但最近隨著美國的法案出爐，且確定納入監管後，已經有越來越多企業在進行國際貿易、跨境支付時，開始實際使用穩定幣，由於跨境支付主要仍以美元為主，因此企業目前手上持有的一些穩定幣，多半是境外發行的美元穩定幣，而這些穩定幣在國外的監管規範，目前仍未完全明確。

莊琇媛指出，當這些本身就是跨國經營的貿易廠商手中持有的穩定幣越來越多，未來一定會有需求要與傳統金融體系對接。在這樣的情況下，原則上從國外取得的穩定幣，應該仍會以美元穩定幣為主。接下來有關穩定幣的使用與保管問題，企業對傳統金融機構保管的信賴度較高，目前已經有不少銀行業者跟上虛擬資產保管服務的腳步，可說是邁出第一步。

其次，當穩定幣在在供應鏈支付中被使用時，相關的支付行為可能發生在台灣，也可能發生在海外；若是在國內，就有台幣法定貨幣，或台幣穩定幣的需求。莊琇媛說，希望金融機構在因應跨境支付時，無論是法定貨幣或穩定幣，都能提供無縫接軌的服務，協助這些從事跨境交易的廠商。而金融業其實已經默默在做準備，也已經看到了這樣的運用場景。期待未來在《虛擬資產服務法》通過之後，相關業者在技術水準上都已經具備能力，能夠依照監理規範，提供穩定幣相關的金融服務。

另針對境內外VASP（虛擬資產服務提供商）業者，金管會證期局局長高晶萍指出，無論境內或境外業者，若要在台灣境內從事虛擬資產服務相關業務，依照現行《洗錢防制法》，必須經過主管機關核准，否則將構成違規並涉及相關刑責。在保管機制方面，金管會已有明確要求保管業者需將客戶的虛擬資產與業者的自有資產分離保管，由於熱錢包遭駭機率較高，因此去年12月金管會已發布函令，要求業者的核心系統需符合一定的資安認證。

高晶萍說，在符合認證的前提下，客戶的虛擬資產也必須有一定比例放置於冷錢包中，以市值計算，冷錢包比例不得低於85%；若以客戶別持有數量計算，則不得低於75%。