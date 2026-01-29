元大人壽董事會通過決議 採用匯率避險新制

元大金控（2885）代子公司元大人壽公告，元大人壽董事會日前通過重要決議，將配合金管會預告修正之「保險業財務報告編製準則」，採用匯率避險新制。

依據董事會決議，自115會計年度起，元大人壽對於按攤銷後成本衡量的債務工具，且未對外幣風險組成部分指定避險者，將採取直線攤銷法處理兌換差額。此舉主要是因應金管會即將正式公告之準則規範，確保財務報表編製符合新制度要求。

元大人壽表示，此次董事會決議屬依規定辦理，並無其他額外因應措施。未來將依「保險業財務報告編製準則」正式公告之條文執行相關會計作業，確保公司財務資訊透明及符合監管要求。