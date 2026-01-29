合庫醫療健康生態圈回饋活動 加碼再延長

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合作金庫銀行響應淨零醫療議題，自112年起陸續與臺北榮民總醫院、臺大醫院（含各分院）及三軍總醫院攜手共組生態圈合作夥伴，並舉辦環保綠點回饋活動，活動期間廣受好評，加碼延長1年。

合作金庫銀行醫療健康生態圈，為推廣醫療淨零碳排的金融服務，鼓勵民眾多加使用低碳排量之線上繳費服務，於112年9月至114年12月舉辦環保綠點回饋活動，活動期間受到民眾熱烈迴響，且有效提升合作醫療院所之線上繳費服務使用率。為延續淨零碳排活動熱度，再度推出「醫起綠動 合作金庫醫療健康生態圈」回饋活動：自今年1月1日至12月31日，凡使用合庫信用卡或帳戶，線上繳納前述醫療院所之醫療費用，並至合庫官網進行活動登錄，單筆可享「環保集點」APP之2,000點綠點回饋，每月最高回饋10,000點綠點。

「環保綠點」為行政院環境部推廣「綠色消費循環」理念，所推出「環保集點」回饋點數，獲得的綠點用途廣泛多元，可兌換具有環保標章之日常民生用品，或折抵旅宿、餐廳等合作廠商的消費，亦可捐給指定的公益團體，讓民眾輕鬆實踐環保生活，並對永續環境盡一份心力。合作金庫銀行將持續秉持廣結生態圈夥伴理念，積極與醫療院所探索合作場景，由民眾日常需求角度切入，建構多元且便利的數位支付通路。

