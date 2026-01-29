智庫指會計新制走後門操縱匯率 彭金隆：過度推論臆測

華府智庫撰文提到台灣近期調整匯率會計制度，形同走後門式操縱貨幣。金管會主委彭金隆今天表示，把會計調整視同壓低匯率，這是過度推論與臆測；金管會保險局長王麗惠則說，壽險業近期主要降低無本金交割遠期外匯（NDF）與一籃子貨幣避險（Proxy hedge），對匯市影響有限。

華府智庫近期撰文認為，台灣近期調整匯率會計制度，形同「走後門式操縱貨幣」，將有助於壓低新台幣匯價。

金管會今天舉行115年新春記者會。彭金隆表示，匯率會計制度過去討論半年多，並非臨時起意，中間也跟會計學者、會計研究發展基金會、四大會計事務所溝通，過去這段時間金管會也向國際信評與外資主動溝通制度調整，希望減少資訊落差。

針對智庫撰文內容，彭金隆表示，很多政策被質疑，背後可能有2個原因，一是資訊不足，台灣在此議題有獨特背景，國外專家不見得有所掌握；二是可能基於專業過度臆測與推論，但個人專長都有限制，可能看到市場狀況就做推論。

彭金隆指出，這次會計制度是回歸允當表達台灣壽險業的經營狀況，過去避險多是以短期工具對應長期資產。如果過去10幾年的制度確實有效規避風險，就不會發生去年5月的狀況。會計新制也不是金管會一紙公文就可決定，經過會計界討論且公報充分揭露新制下的差異。

王麗惠表示，美國智庫把衍生性避險結構調整，直接等同於即期買美元壓低匯率。壽險業近期主要降低無本金交割遠期外匯（NDF）與一籃子貨幣避險（Proxy hedge），但兩者在交易機制上不是直接影響現匯市場，NDF在海外辦理，調降NDF對匯市影響很有限，Proxy hedge比重也很低，對國內匯市幾乎沒影響。

王麗惠指出，換匯（CS）部分用新台幣買進美元，來支應到期的交割需求，可能對匯率產生影響。壽險業未來降低CS部分的避險部位，採分階段辦理，且台灣外匯市場參與者眾多，壽險業只是一部分，對匯市影響有限。

王麗惠指出，智庫文章提到會計調整可能掩蓋匯率風險，但金管會先前就強調，風險並未消失，而是由高成本的短期避險，轉為由外匯價格變動準備金與資本吸收，監理上仍會要求適當避險與資本韌性。外匯市場管理屬央行權責，金管會定期跟央行有金融聯繫會報，維護金融穩定上，金管會隨時跟央行保持充分溝通。

金管會去年提出虛擬資產服務法草案，彭金隆表示，行政院已經完成草案實體審查，待政院通過後就可以送到立法院。

金管會副主委莊琇媛表示，一開始金融業者可能不太能想像穩定幣的運用場景，但隨著美國穩定幣法案通過，台灣也有愈來愈多廠商在國際貿易支付開始用穩定幣，未來廠商手上會有愈來愈多穩定幣時，一定也會跟傳統金融對接，廠商供應鏈可能國內外都有，後續也會有新台幣穩定幣等需求。

她觀察，銀行投入虛擬資產保管業務是第一步，隨著金融業已看到未來應用場景，「已開始默默練兵」，等專法通過後，金融機構就可依照對穩定幣的規範來做發行，提供各類金融服務。

媒體關注，近期有虛擬資產服務業者（VASP）遭駭，金管會證期局長高晶萍指出，有鑑於熱錢包比較容易被駭，去年12月有發出函令，要求業者把多數虛擬資產放在冷錢包，以市值來看，客戶虛擬資產放在冷錢包的比例不能低於85%，若以客戶個別虛擬資產數量來看，放在冷錢包比例不能低於75%。