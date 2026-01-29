台新新光子公司高層人事新布局 吳昕豪任台新銀行副董事長
台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪擔任台新銀行副董事長。
台新新光金代子公司台新銀行公告第十三屆副董事長選任情形，由台新銀行、新光人壽、台新證券董事吳昕豪新任台新銀行副董事長，新任生效日期為2026年1月29日。
吳昕豪為台新新光金董事長吳東亮次子，擁有波士頓大學經濟學學士、日本早稻田大學企業管理碩士學位。
台新新光金控2025年7月24日合併之後，子公司陸續完成整併，先是台新投信與新光投信於2025年11月24日完成合併程序，台新人壽與新光人壽則在2026年1月1日正式合併，金管會也於1月13日宣布，通過台新新光金旗下子公司台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨案。
至於台新銀行與新光銀行預計2027年1月1日合併，主要是因銀行有資訊系統要整合，兩家不同資訊系統對接需要較審慎，因此需要較多時間進行。
