華南產險旅遊保障全面升級 防疫新威脅同步納入守護

隨著全球旅遊熱潮持續升溫，農曆春節假期、228連假接踵而至，國人出國旅遊人潮再創高峰。華南產險全面升級「旅行綜合保險」方案，保障內容涵蓋旅途安全、旅行不便及海外醫療，並同步呼應衛福部防疫政策，提醒民眾留意立百病毒等新興傳染病風險，讓旅程更安心。

華南產險全新旅平險方案，針對旅客最常遇到的班機延誤痛點，推出業界領先的定額理賠：延誤滿4小時理賠1萬元，滿8小時理賠2萬元。去程與回程皆可申請，全程最高理賠金額可達4萬元。這項保障能有效補償旅客因延誤而產生的額外支出，讓等待不再只是焦慮。

同時，華南產險導入數位化快速理賠服務：保戶投保時輸入航班資料，系統即自動追蹤班機動態，延誤達4小時以上即主動以Email與簡訊通知啟動理賠。保戶只需上傳登機證即可申請，免去繁瑣紙本流程，理賠更即時。

華南產險「旅行綜合保險」方案多元，保障內容包含： 一、旅行平安保險：旅途中的意外事故保障。二、傷害醫療保險：意外傷害的醫療費用補償。三、海外突發疾病：可選擇涵蓋法定傳染病，門診、急診或住院皆可理賠。四、個人責任險：旅途中因意外造成第三人損害的保障。五、旅行不便險：班機延誤、旅程取消、旅程更改、行李延誤、行李損失與旅行文件損失。

另外，特別加碼服務： 一、日韓旅遊醫療轉送：針對國人最常前往的日本、韓國，提供「定期班機（經濟艙）醫療轉送」無上限服務，突發意外時能即時支援。二、IC Care線上醫療諮詢：投保滿額保戶可享24小時線上醫師諮詢，海外就醫不再困難。三、兒童專屬方案：未滿15歲純醫療保障，專注於意外傷害與海外突發疾病的實支實付醫療，並可附加旅行不便險，提供最大化的實質保障。

防疫新威脅：立百病毒納入法定傳染病