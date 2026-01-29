金管會：政府信保機制可創三贏 銀行有底氣擁抱風險

台美關稅談判底定，兆豐金董事長董瑞斌日前喊話，盼民營銀行也能支持政府信用擔保機制。金管會銀行局長童政彰今天表示，銀行是否參與須回歸公司治理，此機制可達成「三贏」，除了信保機構量能擴大，企業能適時取得資金，銀行也有底氣能擁抱風險。

台美關稅談判日前達成多項共識，台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等。

金管會今天舉行115年新春記者會，媒體關注是否已有銀行業者表態參與2500億美元政府信保機制，現行誘因是否充足。童政彰說明，目前對美信保機制由國發會著手進行規劃，至於銀行是否有參與意願，得回歸到公司治理的決策。

童政彰分析，過去無論是中小企業信用保證基金、或國發會主導的國家融資保證機制，兩者運作的情形都可以達到保證機構、銀行、借戶三方面共贏局面。

他表示，以信保基金來說，擴充其量能對中小企業非常有幫助，且銀行也更能夠承受對中小企業放款的風險，對中小企業支持力道也會更強，因此過去公、民營銀行與政府共同出資挹注中小信保基金，讓信保能量持續擴大。

至於國家融資保證機制方面，童政彰說，這大部分由公股行庫參與，主因在於，相較國際級大型銀行對綠能風電相關融資評估技術較成熟，也敢積極承作無擔保的綠能風電融資，國銀風險胃納部位可能沒那麼高，因此透過此機制，讓公股行庫更能承受相關放款風險。

童政彰指出，對美信保機制也能達到三贏局面，除了信用保證機構量能持續擴大，未來赴美投資大廠能夠適時取得相關資金，銀行也有底氣能擁抱風險。

童政彰進一步說，事實上，赴美投資大廠不見得需要跟銀行借錢，因為它們本身籌資能力及管道就很多，如發行新股票、發債等。

媒體也關注，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）日前說，目標要將台灣半導體產能4成轉移至美國，此舉是否可能造成台灣產業空洞化，或影響台灣資本市場。

金管會主委彭金隆表示，有關對外融資部分，現在仍有許多不確定，例如這些跨國大公司通常就有國際籌資能力，此外，資本市場向來是最敏感，大家可以看到，台美貿易協議內容出爐後，市場反應並沒有呈現出這樣的憂慮。

童政彰補充，對銀行業而言，台商到哪裡，銀行業就會到哪裡，過去台商西進投資中國，對中國的曝險增加，現在台商往新南向國家投資，相關曝險也增加，近年來因為產業鏈往美加地區投資，銀行業相關曝險也隨之增加。

童政彰說，以金融業的資金需求來說，目前整體銀行業存放比約70%，全體國銀在存款金額吸收新台幣62兆元、有43兆元來放款，顯示仍有資金動能。

童政彰表示，銀行在做相關風險控管，不管是集中度、流動性、相關投資等級的評等等，均在內控管理辦法有規定，不會有過度集中的疑慮，且這也是金管會進行金檢及日常監理時會關注的面向。