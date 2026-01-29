台美關稅底定 惠譽上調台灣銀行業展望

快訊

中央社／ 台北29日電

台美關稅談判達成協議，惠譽信評今天宣布已將台灣銀行業的展望由「惡化」調整為「中性」，主要是反映近期台美貿易協議達成後，總體經濟不確定性降低，應有助於緩解放款品質壓力，並在2026年穩定銀行業的財務表現。

台美關稅談判結果出爐，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。

惠譽信評今天透過新聞稿表示，隨著貿易協議達成，為以出口為導向的台灣經濟壓力帶來緩解，因此與美國關稅相關的GDP成長風險已趨緩。惠譽預期較穩定的經濟情勢將強化台灣銀行的經營環境，銀行業的資產品質與獲利能力可能優於先前的預測。

惠譽信評分析，預期台灣銀行業的減損放款比率將維持在1%以下，相較先前預測的1.2%更低，主因為出口產業相關的放款壓力有所減輕。

此外，惠譽也預測2026年台灣銀行業放款成長將達到高個位數，高於先前預測的約5%，主要是受企業海外投資增加與授信需求所帶動，同時，市場情緒改善亦可能支撐財富管理手續費與整體銀行業的獲利能力。

