虛擬被駭風險高 證期局上月通令85%的虛幣要放冷錢包

虛擬貨幣被駭風險高，金管會證期局在上月通令以幣商為主的全體虛擬資產保管業者，要把絕大部分的虛擬資產放在「冷錢包」，而非放在容易被駭的「熱錢包」；其中，若以總市值來看，證期局要求，保管業者所保管的所有虛幣資產，其中約當總市值的85%，必須放在冷錢包。

證期局局長高晶萍指出，證期局除了要求虛擬資產的保管業者（主要為幣商）除了要作到「分離保管」，亦即在保管時，必須把客戶的虛幣與公司的虛幣完全分開來保管之外，由於熱錢包容易被駭，因此證期局已特別在去年12月發函，要求要有一定比率的虛擬資產放在「冷錢包」，且該比率不能低於市值計算的85%，倘若是以客戶別持有虛擬資產數量的話，則不能低於75%。

所謂的「客戶持有數量」，舉例來說，倘若該幣商有A與B兩位客戶，分別持有5顆和7顆比特幣，那麼，該幣商就得有9顆比特幣必須放在冷錢包。