聽新聞
0:00 / 0:00
虛擬被駭風險高 證期局上月通令85%的虛幣要放冷錢包
虛擬貨幣被駭風險高，金管會證期局在上月通令以幣商為主的全體虛擬資產保管業者，要把絕大部分的虛擬資產放在「冷錢包」，而非放在容易被駭的「熱錢包」；其中，若以總市值來看，證期局要求，保管業者所保管的所有虛幣資產，其中約當總市值的85%，必須放在冷錢包。
證期局局長高晶萍指出，證期局除了要求虛擬資產的保管業者（主要為幣商）除了要作到「分離保管」，亦即在保管時，必須把客戶的虛幣與公司的虛幣完全分開來保管之外，由於熱錢包容易被駭，因此證期局已特別在去年12月發函，要求要有一定比率的虛擬資產放在「冷錢包」，且該比率不能低於市值計算的85%，倘若是以客戶別持有虛擬資產數量的話，則不能低於75%。
所謂的「客戶持有數量」，舉例來說，倘若該幣商有A與B兩位客戶，分別持有5顆和7顆比特幣，那麼，該幣商就得有9顆比特幣必須放在冷錢包。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言