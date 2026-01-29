年關資金需求增 國泰人壽「超樹貸7」優惠利率2.25%起

隨著農曆年關將近，加上寒假後迎來開學季，國泰人壽為協助保戶靈活因應年節開銷，即日起推出「超樹貸7」保單借款利率優惠活動，活動期間凡持有具保單價值準備金的新台幣保單之保單要保人可於服務中心櫃台、ATM以及包含國泰人壽App、官網會員中心以及CVX遠距視訊服務平台等線上管道借款，無需額外審核、不綁約，若符合資格且透過線上管道借款享2.25%優惠利率，ATM、服務中心櫃台借款則為2.5%利率，陪伴保戶安心迎新年。

國泰人壽自112年9月起，特別於年關、報稅季、開學前等高資金需求時點，推出「超樹貸」系列保單借款優惠方案，協助保戶因應短期資金周轉。去年4月推出的「超樹貸6」保單借款利率優惠活動反應熱烈，三個月活動期間申請件數逾10.8萬件。因應農曆年節將至，今年接續推出「超樹貸7」保單借款優惠專案，讓保戶在需要時迅速取得資金支援。國泰人壽提醒，專案期間越早申辦，可享有越長的優惠利率期間；惟須留意保單借款是以保單提供的保障為抵押，適用短期資金周轉需求，不宜作為長期理財工具。

國泰人壽「超樹貸7」保單借款利率優惠活動，申請期間自114年12月23日至115年3月3日止，優惠期間純增保單借款金額(借款且超過專案開始前餘額的部分)即享有線上2.25%，ATM及臨櫃2.5%優惠利率至3/10止，並於3月11日起恢復各保單原借款利率計算。舉例來說，若保戶於114年12月22日前已借款30萬元，12月23日(至3月3日止)再透過國泰人壽App增借20萬元，則新申貸之20萬元可享有優惠利率至3月10日，另3月10日後的利息將適用原利率。