年關資金需求增 國泰人壽「超樹貸7」優惠利率2.25%起

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰人壽推出「超樹貸7」保單借款利率優惠活動，若符合資格且透過線上管道借款享2.25%優惠利率，ATM、服務中心櫃台借款則為2.5%利率，陪伴保戶安心迎新年。圖／國泰人壽提供
國泰人壽推出「超樹貸7」保單借款利率優惠活動，若符合資格且透過線上管道借款享2.25%優惠利率，ATM、服務中心櫃台借款則為2.5%利率，陪伴保戶安心迎新年。圖／國泰人壽提供

隨著農曆年關將近，加上寒假後迎來開學季，國泰人壽為協助保戶靈活因應年節開銷，即日起推出「超樹貸7」保單借款利率優惠活動，活動期間凡持有具保單價值準備金的新台幣保單之保單要保人可於服務中心櫃台、ATM以及包含國泰人壽App、官網會員中心以及CVX遠距視訊服務平台等線上管道借款，無需額外審核、不綁約，若符合資格且透過線上管道借款享2.25%優惠利率，ATM、服務中心櫃台借款則為2.5%利率，陪伴保戶安心迎新年。

國泰人壽自112年9月起，特別於年關、報稅季、開學前等高資金需求時點，推出「超樹貸」系列保單借款優惠方案，協助保戶因應短期資金周轉。去年4月推出的「超樹貸6」保單借款利率優惠活動反應熱烈，三個月活動期間申請件數逾10.8萬件。因應農曆年節將至，今年接續推出「超樹貸7」保單借款優惠專案，讓保戶在需要時迅速取得資金支援。國泰人壽提醒，專案期間越早申辦，可享有越長的優惠利率期間；惟須留意保單借款是以保單提供的保障為抵押，適用短期資金周轉需求，不宜作為長期理財工具。

國泰人壽「超樹貸7」保單借款利率優惠活動，申請期間自114年12月23日至115年3月3日止，優惠期間純增保單借款金額(借款且超過專案開始前餘額的部分)即享有線上2.25%，ATM及臨櫃2.5%優惠利率至3/10止，並於3月11日起恢復各保單原借款利率計算。舉例來說，若保戶於114年12月22日前已借款30萬元，12月23日(至3月3日止)再透過國泰人壽App增借20萬元，則新申貸之20萬元可享有優惠利率至3月10日，另3月10日後的利息將適用原利率。

保單 國泰人壽 活動

相關新聞

央行理事認為購屋負擔仍重 房市管制有成效應持續

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，揭露央行理事對房市管制的看法。內容顯示，理事多認為選擇性信用管制措施...

虛擬被駭風險高 證期局上月通令85%的虛幣要放冷錢包

虛擬貨幣被駭風險高，金管會證期局在上月通令以幣商為主的全體虛擬資產保管業者，要把絕大部分的虛擬資產放在「冷錢包」，而非放...

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

繼高雄「亞灣特區」（亞洲新彎區）此一高資產金融示範區之後，台灣將再有第二個金融特區。金管會今日召開新春記者會，被媒體問到...

台股屢創高 央行理事憂外資提款走人將加劇台幣貶勢

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，內容顯示，央行理事認為外資動向對金融及外匯市場影響將放大，尤其台股持...

貿易商開始收穩定幣 莊琇媛：相信金融機構將可提供與法幣接軌服務

對於穩定幣未來在台灣的發展，金管會副主委莊琇媛指出，隨著穩定幣在跨國交易的風行，現在台灣很多進出口貿易廠商已開始收付穩定...

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

對於華府智庫學者批評台灣的壽險匯率制度改革是對台幣貶值「走後門」，金管會主委彭金隆今日首度發聲回應，一如過去很多政策，討...

