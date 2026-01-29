壽險業匯率會計新制 業者省下避險成本可望有條件清償ICS過渡借款部位

保險局將在周五邀集21家壽險公司討論壽險業匯率會計新制的配套措施，其中除了已確定壽險業者所省下的900億避險費用可列入資本之外，關於ICS新制的15年過渡期間的資本償還，也可以使用這省下來的避險費用轉作的資本來償還。

根據保險局的規畫，目前在資產和負債二大面向，共有四桶金，未來依保險法都可以計入資本，這四桶金其中在負債項下的，會放在「外匯價格變動準備金」之下分別設置「波動準備金」和「固定準備金」；而在權益項下，則會在「特別盈餘公積」之下設置「外匯風險固定準備金」和「外匯風險強化準備金」。

金管會保險局局長王麗惠指出，壽險業者除了稅後獲利得提出10%在特別盈餘公積之外，省下來的避險成本（壽險公會估900億），也要放在特別盈餘公積裡提存。而除避險成本可作為業者資本的方向已確定，在接軌ICS新制的15年過渡期間，王麗惠也指出，該資本在「一定條件」之下，可以作為借出資本的償還來源，但條件要如何設定，這得在明日會議討論。

外價準備金的固定及因應波動而額外提存的「波動準備金」，在現行制度之下，原本就可以計入資本，未來也可以。而現在業界所矚目的，在於稅後盈餘公積提出10%，以及省下來的避險成本是否可以進入自有資本，對此，保險局目前傾向同意省下來的避險成本，可進入自有資本，但是否還能進一步的作為關於ICS的5年超借，或是15年過渡期間向金管會借出資本的清償，將成為明日保險局邀21家壽險業者開會的重點，除了15年過渡期間之外，尤其如果也能夠作為5年內超借部位的還款來源，將大為紓解業者對於必須在5年內攤還完畢的超借部位清償壓力。