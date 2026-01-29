快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

台股爆天量收跌 新台幣終止連5升收31.327元

中央社／ 台北29日電

台股連日創高之後，今天湧現獲利了結賣壓，震盪收跌，新台幣兌美元同樣翻黑，今天收盤收31.327元，微貶0.7分，匯價終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額19.245億美元。

台股今天開高走低，早盤創新高32996.03點，隨後急殺翻黑，上下震盪逾500點，加權指數終場下跌267.55點，收在32536.27點，成交金額新台幣9307.94億元，創下歷史新高。三大法人賣超台股16.6億元，不過外資仍買超146.59億元。

台股漲多拉回，新台幣依舊有撐，今天以31.3元開出，迅速升抵盤中高點31.27元，隨後美元買盤湧現，兩股力道拉鋸之下，匯價陷入震盪，尾盤因央行調節，小貶作收。

外匯交易員指出，雖然台股下挫，熱錢今天還是滾滾流入，只是下方進口商美元買盤強勁，雙方旗鼓相當，限縮升勢；近日央行僅於盤中提供流動性，未打算逆風操作，畢竟昨天亞幣升勢猛烈，日圓、韓元狂漲，新加坡幣漲幅也大於新台幣。

外匯交易員接著表示，美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未掀起太大波瀾，不過美國財政部長貝森特聲稱美國奉行「強勢美元政策」，且未干預匯市，美元略有反彈，令亞幣承壓。

本週以來新台幣展現強勁升勢，從31.5元奔向31.2元。外匯交易員分析，市場看空美元的氛圍仍在，貝森特一席話讓投資人暫時觀望，但美元偏弱的趨勢延續，如果台股動能仍在，吸引外資持續匯入，新台幣應可站穩區間偏升格局。

新台幣 外匯市場 台股

延伸閱讀

台股屢創高 央行理事憂外資提款走人將加劇台幣貶勢

台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

自營砍外資買！台股下跌267點 三大法人賣超16.61億元

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

相關新聞

央行理事認為購屋負擔仍重 房市管制有成效應持續

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，揭露央行理事對房市管制的看法。內容顯示，理事多認為選擇性信用管制措施...

虛擬被駭風險高 證期局上月通令85%的虛幣要放冷錢包

虛擬貨幣被駭風險高，金管會證期局在上月通令以幣商為主的全體虛擬資產保管業者，要把絕大部分的虛擬資產放在「冷錢包」，而非放...

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

繼高雄「亞灣特區」（亞洲新彎區）此一高資產金融示範區之後，台灣將再有第二個金融特區。金管會今日召開新春記者會，被媒體問到...

台股屢創高 央行理事憂外資提款走人將加劇台幣貶勢

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，內容顯示，央行理事認為外資動向對金融及外匯市場影響將放大，尤其台股持...

貿易商開始收穩定幣 莊琇媛：相信金融機構將可提供與法幣接軌服務

對於穩定幣未來在台灣的發展，金管會副主委莊琇媛指出，隨著穩定幣在跨國交易的風行，現在台灣很多進出口貿易廠商已開始收付穩定...

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

對於華府智庫學者批評台灣的壽險匯率制度改革是對台幣貶值「走後門」，金管會主委彭金隆今日首度發聲回應，一如過去很多政策，討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。