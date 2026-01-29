台股爆天量收跌 新台幣終止連5升收31.327元

台股連日創高之後，今天湧現獲利了結賣壓，震盪收跌，新台幣兌美元同樣翻黑，今天收盤收31.327元，微貶0.7分，匯價終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額19.245億美元。

台股今天開高走低，早盤創新高32996.03點，隨後急殺翻黑，上下震盪逾500點，加權指數終場下跌267.55點，收在32536.27點，成交金額新台幣9307.94億元，創下歷史新高。三大法人賣超台股16.6億元，不過外資仍買超146.59億元。

台股漲多拉回，新台幣依舊有撐，今天以31.3元開出，迅速升抵盤中高點31.27元，隨後美元買盤湧現，兩股力道拉鋸之下，匯價陷入震盪，尾盤因央行調節，小貶作收。

外匯交易員指出，雖然台股下挫，熱錢今天還是滾滾流入，只是下方進口商美元買盤強勁，雙方旗鼓相當，限縮升勢；近日央行僅於盤中提供流動性，未打算逆風操作，畢竟昨天亞幣升勢猛烈，日圓、韓元狂漲，新加坡幣漲幅也大於新台幣。

外匯交易員接著表示，美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未掀起太大波瀾，不過美國財政部長貝森特聲稱美國奉行「強勢美元政策」，且未干預匯市，美元略有反彈，令亞幣承壓。

本週以來新台幣展現強勁升勢，從31.5元奔向31.2元。外匯交易員分析，市場看空美元的氛圍仍在，貝森特一席話讓投資人暫時觀望，但美元偏弱的趨勢延續，如果台股動能仍在，吸引外資持續匯入，新台幣應可站穩區間偏升格局。