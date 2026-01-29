助早準備失智的財務安全網 南山人壽推幸福憶百健康終身保險

台灣於2025年底正式邁入超高齡社會，總人口中逾20％是65歲以上長者，依據衛福部社區失智症流行病學調查結果，以失智症盛行率計算，65到69歲大約是42人中有1人可能出現失智，但若是80到84歲族群，約6人中就有1人可能罹患失智症，隨著人口結構高齡化，推估到2031年全台失智人口將逾47萬人，屆時相當於每100人中就有2位是失智人口，南山人壽呼籲國人應了解失智症的成因與症狀，建立良好生活習慣，提早預防失智，若家人出現失智跡象，也能在早期發現，積極接受治療，給予妥善照顧，盡可能延緩失智進程。

百歲人生已是可預見的趨勢，隨著平均壽命不斷延長，人口結構高齡化，據國際失智症協會（ADI）2019年的調查指出，全世界每3秒就有一個人的罹患失智症，失智症相關成本到2030年將攀升到每年2兆美元，將會是對國家經濟、社會、醫療、長照體系及家庭的重大挑戰。南山人壽建議，可考慮提早準備失智的財務安全網，就像為記憶與家庭撐把傘，預防出現無法預期的人生驟雨，「南山人壽幸福憶百健康終身保險」（下稱「幸福憶百」）是市場上首張可給付輕度、中重度失智保險金的終身失智險，希望協助保戶強化失智防禦力。

同時，南山人壽也針對年輕族群、三明治族群及準退休族，提供「幸福憶百」新台幣200萬元保障的投保術，希望為不同族群備妥失智緊急預備金。

初入社會青壯族群（20～34歲），雖然可支配所得尚不充裕，但因年輕、保險費率相對較低，同時考量失智類型多樣，亦有65歲以前出現的早發性失智，可趁年輕「未雨綢繆」提早規劃失智保障，以30歲男性投保繳費20年期的「幸福憶百」，保險金額200萬元，年繳保費3萬元，先為自己預留一筆失智防護金。

三明治壯年族群（35～50歲），多為家中主要經濟支柱，上有高齡父母，下有學齡子女，若出現失智情況，就如同突然的「驟雨」，家庭收入可能瞬間中斷，應預先考慮家庭繼續運作的緊急預備金，以45歲男性投保繳費20年期的「幸福憶百」，保險金額200萬元，年繳保費52,200元，若未來發生中重度失智必須中斷工作，200萬元的保險金可為家庭遮擋突如其來的驟雨，也讓保戶能先安心治療，重新找回家庭安定的力量。

準退休中壯族群（51~65歲），離退休時間越來越近，也更近距離面對高齡失智的風險，有必要預防可能來的「大雨」，先為自己準備一筆失智照護金。因為準備時間相對較短，但資金可能較充裕，如55歲男性，可選擇繳費10年期，同樣保險金額200萬元，年繳保費13萬8,400元，若發生失智時，可領取一筆保險金，減輕子女在照顧時的經濟與身心壓力。

「南山人壽幸福憶百健康終身保險」有四大特色，一是輕度失智保險金。在第二保單年度後，若保戶確診「認知功能障礙初期」，即可依保險金額的5%（第一保單年度為年繳應繳保險費的5%），給付「輕度失智保險金」，且給付後契約不終止；二是中重度失智保險金一次給付。保戶確診符合保單條款約定的認知功能障礙，並於免責期間屆滿後，第二保單年度起將依保險金額一次性給付「中重度失智保險金」（第一保單年度為年繳應繳保險費的1.06倍）；三是祝壽保險金，若被保險人健康長壽，當保險年齡達100歲仍生存，即可拿回年繳保險費總和1.06倍的祝壽保險金；四是身故保險金，若被保險人契約有效期間內離世，至少可領回年繳保險費總和的1.06倍，作為身故保險金。（詳細理賠規定，依保單條款約定）。建議保戶可將「幸福憶百」與有長照分期保險金的商品搭配，可有助縮小失智照護的保障缺口。

同時，「幸福憶百」首度攜手南山人壽健康守護圈的三大健康合作夥伴「科林助聽器」、「樂齡智造」、「WaCare」，凡投保「幸福憶百」前2萬名的被保險人，即可享有聽力與睡眠評估、失智預防遊戲、失智照護課程等三項服務，符合資格的保戶可自由選配，讓失智保障更加值。