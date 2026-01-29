安泰銀攜手包租代管龍頭 主辦兆基屋管聯貸案

安泰銀行（2849）統籌主辦兆基屋管股份有限公司三年期新台幣12億元聯合授信案，順利完成募集，並於29日由安泰銀行總經理徐世偉代表銀行團與兆基屋管董事長李建成正式簽約。本次聯貸籌組原擬募集新台幣10億元，因金融同業踴躍支持，最終以新台幣12億元簽約，顯示對兆基屋管營運體質、產業地位及長期發展潛力的高度肯定。

本案由安泰銀行擔任統籌主辦銀行，第一銀行、彰化銀行及兆豐票券擔任共同主辦銀行，並獲農業金庫與永豐銀行等金融機構共同參與，充分展現金融同業對租賃住宅服務業及社會住宅包租代管計劃的認同。此次聯貸資金除用於償還兆基屋管既有金融借款外，另有充實兆基屋管中長期資本支出及營運資金需求。

安泰銀行總經理徐世偉表示，安泰銀行持續將ESG與永續理念融入企業金融服務，自我期許發揮普惠金融的影響力。兆基屋管經管物件數達2.8萬件遍及全台，為台灣住宅租賃市場第一大品牌，長期深耕住宅租賃與不動產服務管理領域，積極配合政府社宅政策，提供專業管理服務，不僅提升住宅使用效率，也協助改善民眾居住品質，發揮企業正向社會影響力。

兆基屋管董事長李建成強調，兆基屋管已進行現金增資並規劃IPO，此次聯貸案資金到位後，將有助強化兆基屋管財務結構，支應公司未來中長期資本支出與營運需求，進一步擴大其在社會住宅與租賃市場的服務量能，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「永續城市與社區」及「減少不平等」等核心精神。

安泰銀行本次統籌主辦兆基屋管聯貸案，不僅展現安泰銀行在聯貸籌組與企業金融領域的專業能力，也彰顯銀行團共同攜手推動居住正義、促進社會永續發展的共同承諾。