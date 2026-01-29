快訊

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出 最大宗在苗栗

玉山銀房貸數位服務全面升級 推出「房屋抵押權設定案件線上簽約」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行。圖／玉山銀行提供
玉山銀行。圖／玉山銀行提供

玉山銀行持續深化房貸數位轉型，自2015年推出「e指房貸」，累計使用人次已逾300萬，撥款金額突破500億元，全面串聯房貸申辦與管理流程以提供更便捷且安全的金融體驗。29日全面升級房貸數位服務，開放「新增房屋抵押權設定案件可進行線上簽約」，並全新推出既有房貸戶「線上恢復原額度」功能，實現房貸服務全流程數位化。

玉山銀行為首家開放「新增房屋抵押權設定案件可進行線上簽約」之銀行，領先同業擴大房貸線上簽約服務範圍，配合法規開放，凡在玉山銀行開立帳戶且條件符合者，不論房貸新舊戶或是否需新增房屋抵押權設定，皆可線上完成貸款契約書簽署，不僅提升房貸申辦的便利性與安全性，也降低紙本作業風險，強化交易安全與個資保護。

因應既有房貸戶多元資金運用需求，玉山銀行創新推出「線上恢復原額度」服務，打造高度自動化貸款流程，結合行動銀行貸款管理功能與e指申請平台，顧客可線上完成恢復額度的申請，由後端自動化徵審系統，透過OCR、API、GenAI等技術，快速辨識與檢核申請文件，同時串接聯徵、洗錢防制及帳務等資料進行風險控管，符合特定條件之顧客可實現最快當日核准，整體審核時間平均減少達80%，大幅提升營運效率與顧客體驗。

玉山銀行自2015年推出「e指房貸」，累計使用人次逾300萬，撥款金額突破500億元。房貸數位服務涵蓋貸款試算工具（智能房屋價值分析、額度利率評估、各項貸款方案試算）、貸款線上申請平台（查詢、補件、調閱、簽約），以及貸後管理服務（契約變更申請及簽約），全面串聯房貸申辦與管理流程以提供更便捷且安全的金融體驗。未來，玉山銀行將持續擴展與精進消費金融數位服務，為顧客打造更安全且便捷的金融數位體驗。

玉山銀行 房貸 數位

延伸閱讀

央行理事認為購屋負擔仍重 房市管制有成效應持續

棒球／斥資上億元 花蓮縣立棒球場設施再升級

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

房貸加槓桿買0050？他算「借500萬賺250萬」挨酸錯估風險

相關新聞

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

繼高雄「亞灣特區」（亞洲新彎區）此一高資產金融示範區之後，台灣將再有第二個金融特區。金管會今日召開新春記者會，被媒體問到...

央行理事認為購屋負擔仍重 房市管制有成效應持續

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，揭露央行理事對房市管制的看法。內容顯示，理事多認為選擇性信用管制措施...

貿易商開始收穩定幣 莊琇媛：相信金融機構將可提供與法幣接軌服務

對於穩定幣未來在台灣的發展，金管會副主委莊琇媛指出，隨著穩定幣在跨國交易的風行，現在台灣很多進出口貿易廠商已開始收付穩定...

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

對於華府智庫學者批評台灣的壽險匯率制度改革是對台幣貶值「走後門」，金管會主委彭金隆今日首度發聲回應，一如過去很多政策，討...

2025年金融三業獲利9,880億元刷次高 離兆元臨門差一腳

金管會公布2025年全年金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,880億元創史上次高。主因受壽險業年底一次提列三成...

嫁入玉山金僅最後一哩路 信評：三商壽評等續列「信用觀察正向」

玉山金控（2884）與三商美邦人壽股東會同時於1月23日正式通過合併案，目前待主管機關核准。中華信評指出，儘管近期三商美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。