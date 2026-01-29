央行理事認為購屋負擔仍重 房市管制有成效應持續

快訊

中央社／ 台北29日電
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，揭露央行理事對房市管制的看法。內容顯示，理事多認為選擇性信用管制措施有成效，但民眾購屋負擔仍重，應維持信用管制措施不變，並關注新青安利率補貼取消及寬限期屆滿後的影響。

央行去年第4季理監事會議決議利率連7凍，房市方面，未鬆綁第7波選擇性信用管制。不過執行屆滿1年的國銀自主管理不動產貸款總量計畫略作調整，2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。

根據央行理監事會議事錄摘要，有位理事指出，隨著央行陸續祭出7波信用管制，不動產貸款集中度已降，但仍高於第一次信用管制實施時水準，且房價所得比及房貸負擔率偏高，民眾購屋負擔仍重，須持續觀察。

另位理事同樣肯定選擇性信用管制的成效，但也指出，房價仍偏高，應繼續管制，而2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，應可更兼顧銀行特色，使政策更精準。

有位理事表示，當前不動產貸款逾放比低於整體放款逾放比，顯示銀行不動產相關授信風險控管良好，但在房貸利率上升的情況下，須瞭解對民眾購屋負擔的影響；此外，應關注未來新青安貸款利率補貼取消及寬限期屆滿後對貸款人的影響。

值得注意的是，央行理事認為應繼續關注房貸負擔率走勢。有位理事表示，國內高房價導致全國房貸負擔率高於可合理負擔的30%，而房貸負擔率與房貸違約率具有關聯性，會影響金融穩定。

另位理事認為，銀行不動產相關放款的違約率很低，僅看房貸者所得，無法判斷是否會違約，因為房貸者的父母可能會提供資金協助，不過房貸負擔率仍是觀察指標。

也有理事提醒，目前房市投機需求退場，須瞭解房貸利率上升對不動產交易量的影響，為了更精準判斷未來房價走勢，應進一步瞭解影響不動產市場供給的因素。

