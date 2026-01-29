快訊

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫1600字長文痛訴司法

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

台股屢創高 央行理事憂外資提款走人將加劇台幣貶勢

中央社／ 台北29日電

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，內容顯示，央行理事認為外資動向對金融及外匯市場影響將放大，尤其台股持續上漲，外資持有市值增加，未來外資提款台股匯出時，新台幣貶值壓力會更大。

央行去年12月18日舉行理監事會議，決議利率連7凍，房市方面，未鬆綁第7波選擇性信用管制。

央行今天公布去年第4季理監事會議事錄摘要，多位理事表示，考量通膨穩定，2026年通膨率低於2%，而且AI需求持續熱絡，帶動經濟穩健成長，贊成利率不變。但也有理事提醒，台灣面臨很高的外部風險，必須加以提防，維持政策利率不變較合適。

有2位理事特別點出，應關注外資動向對國內金融與外匯市場的影響。

有位理事表示，台股大型權值股股價持續攻高，勢必推升外資持有市值，未來外資只要出售部分股票，新台幣貶值壓力就會加重。因此，未來新台幣走勢除了關注國際美元波動，還得觀察外資動向。

另位理事認為，近一年多來，台灣資本市場成長速度極快，台股市值上升且ETF總規模成長，伴隨外資頻繁進出股市，可能加劇國內金融市場與外匯市場的波動，應多留意。

有位理事則指出，經濟金融前景仍存在不確定性，未來較大幅度波動應會成為常態，須關注日圓利率變動對國際金融市場流動性的影響，以及AI泡沫化的風險。

另外，數位理事提醒，國內AI相關產業與傳統產業發展不均的情況必須審慎看待。有位理事認為，產業發展不均狀態逐漸浮現，須注意對整體經濟韌性帶來的挑戰。

有位理事則說，部分傳統產業營運除了受美國關稅影響，也受中國大陸產能過剩與低價競爭的衝擊；中小企業需要資金以進行產品線調整或技術升級，若能轉型升級，有助於提升產業競爭力，希望央行與財經部會協助中小企業轉型。

外匯市場 外資 新台幣

延伸閱讀

自營砍外資買！台股下跌267點 三大法人賣超16.61億元

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

台股原來會下跌！喊3萬點從太狂妄變太保守…股添樂嘆：下跌比創新高還稀有

他貸款45萬買進0050…因台股長期向上！網看好勝率高

相關新聞

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

繼高雄「亞灣特區」（亞洲新彎區）此一高資產金融示範區之後，台灣將再有第二個金融特區。金管會今日召開新春記者會，被媒體問到...

台股屢創高 央行理事憂外資提款走人將加劇台幣貶勢

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，內容顯示，央行理事認為外資動向對金融及外匯市場影響將放大，尤其台股持...

央行理事認為購屋負擔仍重 房市管制有成效應持續

中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，揭露央行理事對房市管制的看法。內容顯示，理事多認為選擇性信用管制措施...

貿易商開始收穩定幣 莊琇媛：相信金融機構將可提供與法幣接軌服務

對於穩定幣未來在台灣的發展，金管會副主委莊琇媛指出，隨著穩定幣在跨國交易的風行，現在台灣很多進出口貿易廠商已開始收付穩定...

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

對於華府智庫學者批評台灣的壽險匯率制度改革是對台幣貶值「走後門」，金管會主委彭金隆今日首度發聲回應，一如過去很多政策，討...

2025年金融三業獲利9,880億元刷次高 離兆元臨門差一腳

金管會公布2025年全年金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,880億元創史上次高。主因受壽險業年底一次提列三成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。