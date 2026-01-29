金融三業2025年稅前盈餘9880億元 登史上次高

快訊

中央社／ 台北29日電

金管會新春記者會報喜，2025年金融三業自結稅前盈餘新台幣9880億元，年減6.69%，仍為史上次高，其中又以銀行業最賺，全年稅前盈餘達6279億元，獲利占比63.55%。

金管會今天舉行115年度新春記者會，會中公布，2025年金融三業自結稅前盈餘達9880億元，創史上次高，僅次於2024年的1兆588億元，年減幅6.69%。

其中，銀行業全年稅前盈餘達6279億元、年增11.01%，保險業為1937億元、年減43.28%，證券期貨業為1664億元、年增9.69%。

金管會綜合規劃處處長劉秀玲說明，2025年銀行業與證券期貨業表現亮眼，獲利明顯高於2024年；保險業因提列外匯價格變動準備金，導致獲利較2024年明顯偏低，儘管短期來看，此舉會壓低保險業的獲利能力，但長期而言，可使保險業更能因應匯率波動風險，讓經營體質更穩健。

展望今年金融三業獲利，金管會主委彭金隆表示，金管會不會預測獲利，但隨著很多業務開放，最近才剛參與銀行公會理監事會議年末會議，公會持相當樂觀態度，台灣資本市場也愈加重要。壽險業今年將是關鍵，很多制度逐步落地，也有助於產業發展。

彭金隆表示，台灣跟國際連結越來越深，連帶也會跟國際市場連動，這也是未來必須面對的挑戰。

金管會銀行局長童政彰說，對銀行業今年表現「審慎樂觀」，銀行業借款放款是本業，獲利三支柱中，利息約占6成，投資跟手續費收入約占4成。銀行授信也是中小企業支持力道，現在國銀對中小企業放款餘額已近11兆元。

