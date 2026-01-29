聽新聞
貿易商開始收穩定幣 莊琇媛：相信金融機構將可提供與法幣接軌服務
對於穩定幣未來在台灣的發展，金管會副主委莊琇媛指出，隨著穩定幣在跨國交易的風行，現在台灣很多進出口貿易廠商已開始收付穩定幣，她進而指出，當貿易商的手上已有愈來愈多的穩定幣時，基於對傳統金融業的信賴，一定會和傳統的金融來對接。
莊琇媛認為，廠商從國外取得的穩定幣，會以外幣（美元）錨定的穩定幣為主，此時廠商一定會想放在傳統的金融機構，因為信賴度高，會想找到台灣可信賴的金融機構存放，她對此也指出，此時銀行就會來思考相關的商機，也因此，有好幾家銀行已在做保管銀行，這是第一步。
莊琇媛接著說，對供應鏈支付時，會有國內台幣穩定幣的需求，因此，她看好未來金融機構可提供法幣與穩定幣無縫接軌的服務。已發現金融業有「默默練兵」，已看到未來的場景，因此未來VASP（虛資產服務提供者）專法通過之後，金融機構應更可提供更多的金融服務。
