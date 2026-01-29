高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

繼高雄「亞灣特區」（亞洲新彎區）此一高資產金融示範區之後，台灣將再有第二個金融特區。金管會今日召開新春記者會，被媒體問到其他地方政府的申設情況時，金管會回應，不只高雄，日前台南市政府已向金管會爭取設置赤崁金融特區。

對於人才問題，金管會主委彭金隆指出，金融業沒有機器設備，人才是金融業最重要的資產。金管會的最新統計也顯示，在所推出的「留才攬才」方案之下，已有931名外籍人士前來申請，其中，香港占比28.2%、新加坡12.2%、美國22.7%，另外還有英國與加拿大，是外來人才來源最多的五個國家。

銀行局長童政彰表示，直接挖角並不能解決人才的問題，例如，挖角其他銀行的團隊，但之後團進團出，也並未能解決人才的問題，不過他也指出，有一種方式則可借鏡，他觀察到，已有銀行過去在新加坡分行，有挖當地外銀或家族辦公室、私人銀行的人才，並且作培訓，訓練熟了之後，把人才放到香港、台北，或高雄，作為人才的不斷複製，這也是銀行局很鼓勵的。