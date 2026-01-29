快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
高雄高資特區之後，台南市政府已向金管會爭取設置赤崁金融特區。記者朱漢崙／攝影
高雄高資特區之後，台南市政府已向金管會爭取設置赤崁金融特區。記者朱漢崙／攝影

高雄「亞灣特區」（亞洲新彎區）此一高資產金融示範區之後，台灣將再有第二個金融特區。金管會今日召開新春記者會，被媒體問到其他地方政府的申設情況時，金管會回應，不只高雄，日前台南市政府已向金管會爭取設置赤崁金融特區。

對於人才問題，金管會主委彭金隆指出，金融業沒有機器設備，人才是金融業最重要的資產。金管會的最新統計也顯示，在所推出的「留才攬才」方案之下，已有931名外籍人士前來申請，其中，香港占比28.2%、新加坡12.2%、美國22.7%，另外還有英國與加拿大，是外來人才來源最多的五個國家。

銀行局長童政彰表示，直接挖角並不能解決人才的問題，例如，挖角其他銀行的團隊，但之後團進團出，也並未能解決人才的問題，不過他也指出，有一種方式則可借鏡，他觀察到，已有銀行過去在新加坡分行，有挖當地外銀或家族辦公室、私人銀行的人才，並且作培訓，訓練熟了之後，把人才放到香港、台北，或高雄，作為人才的不斷複製，這也是銀行局很鼓勵的。

銀行 金管會 高雄

延伸閱讀

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

相關新聞

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

對於華府智庫學者批評台灣的壽險匯率制度改革是對台幣貶值「走後門」，金管會主委彭金隆今日首度發聲回應，一如過去很多政策，討...

貿易商開始收穩定幣 莊琇媛：相信金融機構將可提供與法幣接軌服務

對於穩定幣未來在台灣的發展，金管會副主委莊琇媛指出，隨著穩定幣在跨國交易的風行，現在台灣很多進出口貿易廠商已開始收付穩定...

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

繼高雄「亞灣特區」（亞洲新彎區）此一高資產金融示範區之後，台灣將再有第二個金融特區。金管會今日召開新春記者會，被媒體問到...

2025年金融三業獲利9,880億元刷次高 離兆元臨門差一腳

金管會公布2025年全年金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,880億元創史上次高。主因受壽險業年底一次提列三成...

嫁入玉山金僅最後一哩路 信評：三商壽評等續列「信用觀察正向」

玉山金控（2884）與三商美邦人壽股東會同時於1月23日正式通過合併案，目前待主管機關核准。中華信評指出，儘管近期三商美...

年終獎金怎麼運用？磊山保經建議「放大保險」三大族群這樣配置

隨著農曆春節將至，企業年終獎金陸續撥款，面對2026年多項金融體制接軌，例如IFRS 17正式實施、勞保年金領取年齡上調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。