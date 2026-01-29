兆豐銀行挺基層體育 「小小神射手」點燃射箭熱潮

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行暨兆豐銀行文教基金會董事長董瑞斌出席「兆豐冬令營 小小神射手」活動，與玉里國中射箭隊選手及參與同學合影留念。兆豐銀行／提供
兆豐銀行長期致力於推廣台灣射箭運動，自2017年起連續八年投入資源支持花蓮偏鄉學校射箭隊培訓，攜手地方建立完善的三級訓練制度，成功培育多位優秀選手。今年特別於1月28日至30日舉辦「兆豐冬令營 小小神射手」點燃射箭熱潮，消息一公布報名立即額滿。

本次活動特別邀請兆豐銀行長期贊助的花蓮縣玉里國中射箭隊全程指導，活動內容涵蓋射箭基礎介紹、正確姿勢與操作、安全觀念建立，以及實際射擊體驗，讓學童能在安全的環境中享受射箭運動的成就感與樂趣。此外，活動也安排「防詐與金融小學堂」，以寓教於樂方式引導學童建立正確的金融安全觀念。

在兆豐銀行長期的支持與培育下，花蓮縣玉里國中射箭隊近期表現亮眼，於2025年「世界中學生U15運動會」及「全國全國中等學校運動會」中勇奪多項獎牌，其中獲獎選手（高卉唐、林脩藩、高秀梅）也來到活動現場示範與指導，讓學員零距離感受射箭高手的風采及射箭運動的精髓。

秉持「關懷、參與、共榮」理念，兆豐銀行每年規劃逾千萬元經費支持各項運動計畫，除支持花蓮國／高中射箭隊、宜蘭國小棒球隊等基層團隊外，並透過「夢寐以球，豐盛童年」公益球具計畫捐贈1,300組迷你棒球至全台各偏鄉小學，鼓勵孩童從小養成良好的運動習慣。更於2025年榮獲運動部「運動推手獎」贊助類金質獎肯定，充分展現其長年深耕基層體育的成果與貢獻。

展望未來，兆豐銀行將持續深化與基層體育組織的合作，持續支持台灣體育人才的發展，攜手社會各界共創健康活力的社會，培育更多優秀運動人才，支持各項藝文與公益活動，實踐企業永續發展與促進社會福祉的目標。

兆豐銀行 運動 公益活動

