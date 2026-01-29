TISA稅負優惠今年上路？ 彭金隆：多個方案研議中

集保結算所近日透露，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）稅負優惠有機會在近期實現。對此金管會主委彭金隆今天表示，目前有多個方案正在研議中，也尊重財政部的權責，有消息會向外界報告。

配合政府打造亞洲資產管理中心政策，集保結算所建置台灣TISA申報及查詢平台，自去年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與，另有24家投信發行39檔TISA級別基金、10家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。

集保結算所近日也表示，台灣TISA稅負優惠有機會在近期實現，盼先透過類似自提勞退基金的方式來做。

彭金隆今天出席115年新春記者會，媒體關注今年是否將推出結合稅負優惠的「TISA2.0」。他表示，現在有多個方案研議中，至於是否納入稅負優惠，畢竟這是財政部的權責，金管會尊重，一有消息也會向外界報告。

金管會證期局局長高晶萍說明，金管會穩步推動TISA政策，目前先推出第一階段的TISA帳戶，並持續與財政部溝通，盼推出結合稅負優惠的方案，達成普惠金融。

另對金融業者呼籲放寬私募境外基金以及「未具證券投資信託基金性質」境外基金委託人總數99人限制，高晶萍解釋，正研議將「放寬99人限制」列為亞資中心高雄專區試辦項目，並持續蒐集各界意見，後續在金管會內部討論後，會向外界做報告。