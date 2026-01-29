華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

對於華府智庫學者批評台灣的壽險匯率制度改革是對台幣貶值「走後門」，金管會主委彭金隆今日首度發聲回應，一如過去很多政策，討論過程中一定很多質疑，這是常態，都會尊重。但事後來看，質疑來自很多原因，包括資訊不足、國外學者專家不見得對資訊完全掌握，以及以自己的專長過度的臆測與推論，且是站在既有的立場。

保險局長王麗惠指出，在保險規畫政策的目的，金管會向來以允當表達財務報告、永續發展、有效規避風險、強化資本韌性來推動改革，並透過強化外價金、資本盈餘公積的提撥來達到目標，其中在會計匯率制度的改革，重點在於修正過度避險，回歸到長期經營的實質，且風險不會被隱藏，會由資本公積提存、外價金等資本來吸收，她並強調，金管會對於各種政策，包括匯率在內，均定期會和央行開會，兩大部會一直有充份的溝通。

王麗惠也特別說明，這次會計匯率制度改革，壽險業者省下的避險成本，主要在於無本金遠期外匯（NDF）、一籃子貨幣的合約替代避險，並非直接影響現匯市場，NDF主要是在海外辦理，這些匯市影響相當有限，一籃子避險比重也很低，而且是外幣對外幣交易，對國內幾乎沒有影響；王麗惠也進而指出，對CS有可能會影響，但未來在壽險業降低CS的避險部位，會採取分階段辦理，而且壽險只是外匯市場其中的參與者之一，影響相當有限。