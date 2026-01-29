彭金隆：持續推動亞資中心 讓更多資金留在台灣

快訊

中央社／ 台北29日電

金管會主委彭金隆今天表示，今年金管會在既有成果持續推動多項工作，包括強化防詐法制架構、推動亞洲創新籌資平台、推動VASP專法立法與研訂授權子法，以及因應台灣實施IFRS 17與新一代清償能力制度（TIS）等，針對亞資中心，也將持續鬆綁法規、開放新商品，讓更多資金留在台灣。

金管會今天舉行新春記者會。彭金隆致詞時表示，回顧過去一年面對金融情勢不確定，金管會秉持安全與發展並進原則，推動金融市場健康發展；安全方面，強化金融機構資本韌性、風險控制、公司治理，積極推動跟國際制度接軌，透過深化金融檢查，確保金融穩定運作。

他進一步說，發展面向則是推動市場多元化發展與創新，促進金融科技運用，推動永續金融、打造具備台灣特色亞洲資產管理中心，政策不僅要提升金融業國際競爭力，也讓金融體系更支持實體經濟發展。

彭金隆指出，金管會持續重視消費者保護，近年詐騙手法不斷翻新，對民眾財產造成威脅，防制詐騙還是高度重點工作，過去一年也強化臨櫃關懷、精進強化法制，透過公私合作，提升防詐精準度，盡最大努力保護民眾財產安全，金管會去年也把融資租賃業納入金融消費者保護法範圍，並持續推動微型保險等金融措施。

展望今年，彭金隆指出，在既有成果上持續推動多項工作，包括強化防詐法制架構，推動亞洲創新籌資平台，推動VASP專法立法與研訂授權子法，因應台灣實施IFRS 17與新一代清償能力制度（TIS），強化壽險業資產負債管理，資本韌性與永續經營能力，推動金融資安發展藍圖，持續辦理金融行動創新法規調適平台。

彭金隆指出，金管會今年持續推動亞洲資產管理中心措施，包括法規鬆綁與新商品開放，讓更多資金留在台灣，創造具備競爭力產業投資機會，提升國際金融市場能見度。

金管會 平台 市場

