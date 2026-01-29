2025年金融三業獲利9,880億元刷次高 離兆元臨門差一腳
金管會公布2025年全年金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,880億元創史上次高。主因受壽險業年底一次提列三成獲利到外價金，拖累了整體金融業獲利水準。
據金管會統計，整體銀行業2025年全年賺6,279億元是史上新高，證券期貨投信業賺1,664億元也至少是五年新高，僅保險業獲利衰退降到1,937億元。
金融三業曾在2024年大賺1兆587億元，創史上獲利高峰。2025年全年賺9,880億元寫史上次高紀錄。
