2025年金融三業獲利9,880億元刷次高 離兆元臨門差一腳

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會公布2025年全年金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達9,880億元創史上次高。主因受壽險業年底一次提列三成獲利到外價金，拖累了整體金融業獲利水準。

據金管會統計，整體銀行業2025年全年賺6,279億元是史上新高，證券期貨投信業賺1,664億元也至少是五年新高，僅保險業獲利衰退降到1,937億元。

金融三業曾在2024年大賺1兆587億元，創史上獲利高峰。2025年全年賺9,880億元寫史上次高紀錄。

銀行業 金管會

