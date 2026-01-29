國泰人壽簡化長照理賠文件 適用35張商品加速理賠

隨著台灣已步入超高齡社會且少子化加速，國內長照需求持續升溫，長期照護不再只是高齡議題，更牽動家庭支出與照護成本調配。為協助保戶減輕照護壓力與經濟負擔，國泰人壽宣布新增「長期照顧（長期看護）保險金或長期照顧服務申領文件調整批註條款」（簡稱長照批註條款）。

對於已連續給付4年長期照顧分期給付的保戶，自第5年起僅需檢具生存文件與保險金申請書即可申請理賠，免再開立診斷證明，適用35張提供長照分期給付理賠商品，為業界最多，且適用範圍溯及既往，新舊保戶均無需額外申請即可直接適用，協助保戶輕鬆完成理賠。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，長照風險不僅攸關個人健康，更牽動家庭財務與照護責任分擔。此次新增批註條款，聚焦簡化長照理賠流程，降低申請文件門檻，減少保戶往返醫院取得診斷證明的不便，提升理賠效率與照護彈性，讓保戶在最需要的時刻，獲得更即時的支持，也提升整體服務體驗。

以「安心守護A型長期照顧終身保險（外溢型）（實物給付型）」為例，若保戶因退化性關節炎合併慢性疾病導致長期失能需臥床照護，以往家屬需每年陪同被保險人至醫院取得診斷證明與巴氏量表評估，增加移動風險與照顧負擔；新制上路後，可大幅減少流程與往返成本，提升照護效率。

國壽提醒民眾及早規劃長照保障，不僅可維持未來生活品質，也有助降低家庭照護壓力。國壽將持續傾聽保戶需求，持續優化理賠服務，讓長照保險更貼近家庭與照顧場景，強化保險發揮長照市場中的安定社會功能。