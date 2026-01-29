實價登錄看不到？ 中工土城雲宇宙廠房是否以75億賣給鴻海集團恐有變

中工土城雲宇宙AI園區是否已賣給鴻海旗下鴻運科技？近來引發市場議論。有消息指出，中工與鴻運科技和鴻海方面的談判觸礁，使雙方在一年多前合作備忘錄（MOU）原訂的處分計畫執行產生變數。

中工董事長周志明日前接受媒體訪問時指出，在土城的雲宇宙園區已銷售20%，總金額達75億元，對此業界人士則有不同的看法。不動產業者指出，對照近來雲宇宙AI園區的實價登錄狀況，實際成交只有3筆，加總起來總金額不到2億元，這也使得中工與鴻運科技是否真已完成75億元的交易，更受市場矚目。

中工是在民國112年10月發布重訊，值得玩味的是同樣的重訊內容發了二次，只是標題有所更改，第一次是中工公告「處分廠房與車位」，第二次則是在半小時之後發出，並特別標註「更正主旨」，改為公告「簽署房屋及車位預購意向書」，意向書的內容為中工與鴻運科技將洽談大約12747坪廠房、300個車位的交易，交易總金額為75.49億元，而在同一時間，鴻海也為旗下的鴻運科技發出簽署意向書、內容一樣的公告。

不過，簽署意向書和實際完成處分，畢竟仍有很大的差距。業界人士指出，簽署意向書是雙方議價的開始，要等雙方都同意處分的價格，才會真的成交。但因為意向書的簽署，中工的股價當時的確獲益不少，尤其隔天股價就直接漲停，從當年10月12日的每股10.15元，在13日就直攻11.15元漲停，而當月中工的股價最高在25日來到11.95元。市場人士指出，很多投資人搞不清楚直接處分以及簽署MOU這兩者之間的效力完全不同，還有投資人只看第一則公告，沒看到第二則「更正主旨」的公告就進去加碼，當月中工股價可說是這則公告的慶祝行情。

根據中工在113年4月出爐的年報揭露，這宗112年10月12日完成簽署的意向書，效力將至完工交屋結算日止，也就是雙方必須在此之前完成最終價格的議價談判，否則到完工交屋時，MOU的效力就宣告終結。中工日前也對外宣告，預計今年中取得使用執照並且進入實際銷售移轉階段，亦即距離完工交屋時間愈來愈近，另外中工在接受媒體採訪時也表示，75億元的現金流對公司大有幫助，這也使中工與鴻海之間的意向書，最終執行的結果如何？更受市場關注。

對此，金管會官員則表示，暫不對個案做評論，但倘若是以一般上市公司的管理來看，各種交易在尚未完成之前，公司的確不宜先對外評論，尤其是對於公司現金流有顯著影響的案子，更不應如此，倘若因此誤導投資人，會有證交法第155條的觸法問題。