遠雄人壽落實金融大回饋 築起「金警聯防」安全網守護保戶資產

遠雄人壽（5859）重視「金融大回饋」，將守護保戶資產視為最實質的企業責任，面對詐騙手法不斷翻新，全面推動「金警聯防」行動，從識詐、阻詐到防詐多管齊下，落實「待客如親」的公平待客理念。不僅透過與警政署刑事警察局簽署合作備忘錄(MOU)，即時掌握犯罪情資並精準阻斷風險，更將防詐關懷轉化為實際行動。在第一線服務中，遠雄人壽針對大額借款及解約等異常交易強化關懷，曾有保戶因投資虛擬貨幣險遭詐騙，在服務人員機警攔阻下，防堵近千萬元資產損失，發揮金融守門員職責。

遠雄人壽體認內部員工具備防詐意識是最重要的防禦核心，因此持續強化教育訓練，包含定期邀請專家授課，董事會成員參與公平待客成果發表會，透過「智慧防詐先鋒」模擬競賽提升同仁辨識異常行為的敏銳度，必要於前、中、後台皆具備高度的風險警覺。為建構無死角的資安防護環境，推出多項貼近客戶需求的安全機制，如「指定聯絡人服務」，協助保戶預先設定可信任的親友作為第三方查核。

針對 65 歲以上高齡客戶加強臨櫃身分確認與意願關懷，並導入科技工具強化安全性，例如透過ATM辦理保單借款即時簡訊通知，對深夜或年輕族群借款進行專人電話確認，有效降低冒用與誘騙的風險。為提升保戶辨識真偽訊息的能力，推出「簡碼簡訊服務」，所有對外簡訊統一以官方簡碼發送，協助保戶清楚辨識來源、避免受騙。

在技術防護之外，遠雄人壽也關注識詐教育的普及與向下紮根，結合業務單位志工團力量落實普惠金融，以淺顯易懂的教材與互動遊戲，教導原鄉孩童識別常見詐騙話術。遠雄人壽志工團先後走訪花蓮瑞美國小、台東嘉蘭國小、屏東新豐國小等校，從城市到偏鄉、從長者到孩童，齊力縮短資訊平權落差，讓防詐意識成為全民自我保護的力量。

金融大回饋不僅是企業社會責任，更是對每一位保戶最可靠的承諾。未來，遠雄人壽將持續深化普惠金融、強化永續發展、防範金融詐騙，並推動多元金融教育未來，並串聯政府、警方與社會大眾的力量，拓展識詐教育與科技防禦措施，打造更綿密的金融安全網。透過教育宣導與科技防護的雙軌並行，打造安全、友善的金融環境，讓每一份信任都能獲得最堅實的保障。