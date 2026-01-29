嫁入玉山金僅最後一哩路 信評：三商壽評等續列「信用觀察正向」

玉山金控（2884）與三商美邦人壽股東會同時於1月23日正式通過合併案，目前待主管機關核准。中華信評指出，儘管近期三商美邦人壽的獲利有所波動，但其穩健的業務成長與資本強化措施，仍為其信用實力提供支撐。繼續維持三商美邦人壽（2867）「twA-」發行體信用評等與財務實力評等「信用觀察正向」狀態。

中華信評預期將在交易完成，且對三商美邦人壽合併後的營運方式提案與資本結構進行詳細評估後，解除該公司評等的信用觀察狀態。中華信評昨宣布將繼續維持三商美邦人壽「twA-」發行體信用評等與財務實力評等於2025年11月6日置入的「信用觀察正向」狀態。

中華信評仍認為，三商美邦人壽的信用品質可望在交易案順利完成後獲得提升。中華信評評估，相較於其自身的風險結構，三商美邦人壽目前的資本水準與獲利能力仍在稍弱等級，且較易受市場波動影響。相較之下，玉山金控集團則具備規模優勢與更強的財務實力。中華信評因此預期，三商美邦人壽在成為玉山金控集團旗下唯一的保險事業體後，可望因集團支持與內部資源共享而受惠，特別是財務資源的挹注。

三商美邦人壽的業務風險結構仍維持在令人滿意的水準，這點可從該公司穩定的市占率與持續增長的初年度業務表現獲得印證。此外，三商美邦人壽對其銷售通路的高度自我掌控能力，足以支撐其未來一至兩年的銷售動能。這項優勢將為三商美邦人壽執行業務計畫與產品策略提供良好支持，使其能專注於推廣具備良好合約服務利潤的產品，並維持穩定的成長趨勢。

三商美邦人壽整體的財務風險結構仍偏弱，主因在於該公司的資本與獲利水準低於產業平均，且資金結構比率較弱。此外，中華信評的評估亦考量到自 2026 年起會計新制下財報變化的不確定性。中華信評認為，在未來一至兩年內，三商美邦人壽的資本水準仍易受到市場波動與對股票等風險性資產的配置的影響。儘管如此，中華（2204）信評認為該公司將採取審慎的資本管理策略，且不致於大幅擴張其投資風險胃納。

三商美邦人壽整體的風險曝險與國內同業平均水準相當。儘管三商美邦人壽近期動態調整了其避險比率及避險工具，該公司的淨外匯曝險部位（排除外幣保單之自然避險部位）避險比率，已自先前的60%至70%，降至目前的45%至50%。預期該公司之外匯價格變動準備金將提供良好的緩衝空間，以吸收潛在的匯率波動風險。截至2025年12月底，該準備金已累積達370億元。此外，中華信評評估，三商美邦人壽仍具備一定程度的資本緩衝空間，足以承擔上述相關風險。

三商美邦人壽的財務結構對評等而言為中性因素。儘管該公司較弱的獲利能力壓抑了EBITDA，導致其2025年底時的財務債務總額已超過 EBITDA 的四倍。中華信評根據其基本假設情境，預估該公司的獲利將微幅改善，應可支撐未來一至兩年內可能小幅增加的財務債務。截至2025年底，該公司流通在

外之債務發行總額為285億元，年度利息支出約為5.8億元；中華信評認為與其總資產及獲利規模相比，整體債務負擔仍處於可控範圍。