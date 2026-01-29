年終獎金怎麼運用？磊山保經建議「放大保險」三大族群這樣配置

隨著農曆春節將至，企業年終獎金陸續撥款，面對2026年多項金融體制接軌，例如IFRS 17正式實施、勞保年金領取年齡上調至65歲等，上班族如何有效配置這筆年度關鍵資金？磊山保經台北營運處總監江淑君建議，上班族應跳脫盲目追逐短期獲利的思維，落實「先健檢、後投資」，優先建立穩固的資產防火牆，才能以專業策略對抗日益嚴峻的醫療通膨。

江淑君分析，年終獎金是一年當中靈活性最高的資金，其運用邏輯直接決定家庭的風險承受上限。她指出，多數受薪階級的財務缺口並非源於投資市場的波動，而是來自高昂醫療支出與收入被迫中斷，唯有先透過深度保單健檢，確認保障內容與當前家庭責任相符，確保風險發生時無需被迫拋售增值中的投資資產，整體的資產配置才具備真正的「延續性」。在風險基礎穩定後，再安排投資與消費，資金配置會更安心。

運用年終獎金放大保險 三大族群配置比例各有不同

江淑君建議，上班族應以「放大保險」的進階觀念，重新審視保單的資產防護深度，這不僅是增加額度，更包含三個面向：一、保障槓桿效率，以相對有限的保費，取得足以支撐重大事件的保障額度，確保在重大突發事件發生時，具備充足的財務支撐力。

二、資產保全效力，讓保險理賠扮演「防火牆」角色，在風險發生時，避免動用家庭主要資產或長期儲蓄；三、保障需求適用性，檢視保障內容是否符合現行醫療與照護型態。

針對不同人生階段，江淑君也提出精確的年終獎金配置建議。首先是鎖定20歲小資族，建議年終獎金撥入保險的比例約10～20%，核心概念在於補齊缺口，平時月收入著重基本保障和儲蓄的習慣，維持現金流彈性，年終獎金則可以提升原本保障的額度或缺口。

其次是，30歲三明治族。建議將年終獎金撥入保險的比例約20～30%，原因是單點提升，對家庭責任高峰期，精準強化重大傷病與失能保障；至於40歲壯年族則建議比例約30～40%，基於穩定基石，為醫療、長照及退休準備築底，應對隨年齡增長的保險成本。

由於年終獎金撥入保險的比例高低，會隨著年齡保險成本的不同而須提撥的比例不同，且反映的是責任與風險的多寡。對於預算有限的族群，江淑君建議採「低保費、高保障」的CP值戰術：優先配置一年定期型壽險、高額醫療險及一次給付型重大傷病險。透過彈性組合，在有限預算內極大化風險轉嫁效力。

因應勞保年金請領年齡上調至65歲 對抗退休空窗期建立第三支柱

因應 2026 勞保請領年齡上調產生的「退休空窗期」，江淑君也建議上班族，應積極建立第三支柱，可利用具備抗通膨效果的分紅保單行自救。挑選時應考量三大關鍵指標：

1.分紅實現率：檢視保險公司的歷史分紅表現與經營長期穩健度。

2.資金靈活度：在追求資產增值的同時，需兼顧資金彈性運用空間。

3.目標對接性：釐清規劃初衷，確保商品架構能精準對應未來退休金缺口。

江淑君強調，在制度變局與通膨壓力並存的2026 年，將年終獎金優先配置於「保障優化」，是為了讓未來的理財之路走得更穩健。當風險被妥善轉嫁，資產便能無憂增值，實現真正的財務自由。