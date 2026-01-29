國泰人壽八度入選全球500大品牌 展現台灣金融國際競爭力

國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）」排行榜，國泰人壽位居第407名，為台灣唯一上榜的保險業品牌，不僅是唯一八度入榜的金融業品牌，並較前年度名次躍升80名。

《Brand Finance》為全球最具影響力的品牌評價機構之一，每年依據企業財務表現、品牌價值、市場占有率等多項指標進行全面評估；「全球500大最有價值品牌」榜單也被視為衡量企業國際競爭力的重要指標之一，國泰人壽本次從全球5000多家知名企業中脫穎而出。

國泰人壽2025年度新契約保費收入（FYP）達新台幣1905.4億元，為全台唯一FYP突破1900億大關的壽險公司，六度蟬聯市場第一。面對全球經濟波動與金融監理制度接軌，國泰人壽持續強化資本結構與商品組合，在穩健中前行，展現經營韌性。

公司治理與服務方面，落實「全員服務、公平待客」的核心精神，由董事會直接督導專責單位，統籌並建立管理機制，為壽險業唯一連續七年獲金管會「公平待客原則評核」前25％的績優業者，在客戶服務領域，也獲頒美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎；並連續兩年獲選「永續金融評鑑」標竿企業肯定，展現高度治理品質。

持續以科技優化用戶保險體驗，截至2025年底，「國泰人壽App」用戶數突破350萬，並持續創新推出「家庭保單管理」功能，協助保戶一站式掌握全家人的保單與保障；同時也升級數位行銷工具，打造「AI Coach口袋教練」與「保險視圖」AI保單推薦等功能，提升業務服務效率與專業深度，讓保險服務更即時、更貼近生活情境。

著重健康布局，深化「讓健康有力於你」的承諾，自2024年起推動健康新組織與健康全外溢等行動，累積投入逾新台幣2億元，健康險商品也自2025年7月開始全面納入外溢機制，同時持續擴大健康服務內容，結合心理諮商、冥想任務與 AI 飲食分析等多元支持，將保戶的健康行動轉化為實質的點數回饋，讓保險不只是事後補償，更成為日常生活中最有感的健康後盾。

國泰人壽與刑事警察局長期合作，建置資訊串接與聯防機制，並深入社區、校園宣導，推動全齡化防詐宣導，透過「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護網與AI風險值預警，近兩年攔阻344件詐騙、守護客戶資產近新台幣3億元，阻詐金額占壽險業界九成，居業界之冠。