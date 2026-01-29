快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

國泰人壽八度入選全球500大品牌 展現台灣金融國際競爭力

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
《Brand Finance》揭曉「2026全球500大最有價值品牌」排行榜，國泰人壽較前年度名次躍升80名，位居第407名，為台灣唯一上榜的保險業品牌，是唯一八度入榜的金融業品牌。圖／國泰人壽提供
《Brand Finance》揭曉「2026全球500大最有價值品牌」排行榜，國泰人壽較前年度名次躍升80名，位居第407名，為台灣唯一上榜的保險業品牌，是唯一八度入榜的金融業品牌。圖／國泰人壽提供

國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）」排行榜，國泰人壽位居第407名，為台灣唯一上榜的保險業品牌，不僅是唯一八度入榜的金融業品牌，並較前年度名次躍升80名。

《Brand Finance》為全球最具影響力的品牌評價機構之一，每年依據企業財務表現、品牌價值、市場占有率等多項指標進行全面評估；「全球500大最有價值品牌」榜單也被視為衡量企業國際競爭力的重要指標之一，國泰人壽本次從全球5000多家知名企業中脫穎而出。

國泰人壽2025年度新契約保費收入（FYP）達新台幣1905.4億元，為全台唯一FYP突破1900億大關的壽險公司，六度蟬聯市場第一。面對全球經濟波動與金融監理制度接軌，國泰人壽持續強化資本結構與商品組合，在穩健中前行，展現經營韌性。

公司治理與服務方面，落實「全員服務、公平待客」的核心精神，由董事會直接督導專責單位，統籌並建立管理機制，為壽險業唯一連續七年獲金管會「公平待客原則評核」前25％的績優業者，在客戶服務領域，也獲頒美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎；並連續兩年獲選「永續金融評鑑」標竿企業肯定，展現高度治理品質。

持續以科技優化用戶保險體驗，截至2025年底，「國泰人壽App」用戶數突破350萬，並持續創新推出「家庭保單管理」功能，協助保戶一站式掌握全家人的保單與保障；同時也升級數位行銷工具，打造「AI Coach口袋教練」與「保險視圖」AI保單推薦等功能，提升業務服務效率與專業深度，讓保險服務更即時、更貼近生活情境。

著重健康布局，深化「讓健康有力於你」的承諾，自2024年起推動健康新組織與健康全外溢等行動，累積投入逾新台幣2億元，健康險商品也自2025年7月開始全面納入外溢機制，同時持續擴大健康服務內容，結合心理諮商、冥想任務與 AI 飲食分析等多元支持，將保戶的健康行動轉化為實質的點數回饋，讓保險不只是事後補償，更成為日常生活中最有感的健康後盾。

國泰人壽與刑事警察局長期合作，建置資訊串接與聯防機制，並深入社區、校園宣導，推動全齡化防詐宣導，透過「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護網與AI風險值預警，近兩年攔阻344件詐騙、守護客戶資產近新台幣3億元，阻詐金額占壽險業界九成，居業界之冠。

國泰人壽 健康 新台幣

延伸閱讀

彭博：台灣壽險業者傳在美元重貶前夕 已近砍光離岸避險部位

亞資中心保費收入 上看18億元

全球500大品牌排名：台積電擠進前50 台灣四家企業挺進榜單

看見幸福台灣／國泰人壽支持逆風劇團反毒劇 關懷邊緣青少年

相關新聞

影／央行馬年紀念幣530套開放臨櫃購買 台銀總行湧現排隊人潮搶購

中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」，今天上午9點起開放臨櫃購買，每套定價2450元，雖然價格是史上最高，但因馬年有馬到...

嫁入玉山金僅最後一哩路 信評：三商壽評等續列「信用觀察正向」

玉山金控（2884）與三商美邦人壽股東會同時於1月23日正式通過合併案，目前待主管機關核准。中華信評指出，儘管近期三商美...

美智庫學者：台灣「走後門」操縱貨幣 助壓低新台幣

華府智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比率與成本的...

公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次

八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近...

年終獎金怎麼運用？磊山保經建議「放大保險」三大族群這樣配置

隨著農曆春節將至，企業年終獎金陸續撥款，面對2026年多項金融體制接軌，例如IFRS 17正式實施、勞保年金領取年齡上調...

新台幣午盤升1.6分 暫收31.304元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.304元，升1.6分，成交金額7.79億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。