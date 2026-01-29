快訊

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

影／央行馬年紀念幣530套開放臨櫃購買 台銀總行湧現排隊人潮搶購

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
台銀總行一早湧入排隊人潮，搶購中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」。記者杜建重／攝影
台銀總行一早湧入排隊人潮，搶購中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」。記者杜建重／攝影

中央銀行發行「丙午年生肖紀念套幣」，今天上午9點起開放臨櫃購買，每套定價2450元，雖然價格是史上最高，但因馬年有馬到成功寓意，向來是受國人喜愛的生肖之一，加上銀幣近期大漲，台銀總行一早即湧入排隊人潮。

由於臨櫃購買配額每人每次限購2套，但不限次數，有人一早五點半就到台銀排隊，雖然總行只有530套，但民眾買完再回頭排隊，一連排了三輪，希望能買到越多越好。馬年生肖套幣採銀幣及銅合金幣套幣方式出售，其中銀幣的面額為新台幣100元，而銅合金幣面額則是新台幣10元。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金馬圖樣為主題，背面以台北101跨年煙火為主題；銅合金幣正面則以幾何元素交織出馬匹樣式為主視覺，背面則是部分上彩的繡球花。因為近期金銀都大漲，套幣的價格雖高，但因增加不少套利空間，也造成民眾爭相搶購。

台銀總行門口一早湧入排隊人潮，搶購「丙午馬年生肖紀念套幣」。記者杜建重／攝影
台銀總行門口一早湧入排隊人潮，搶購「丙午馬年生肖紀念套幣」。記者杜建重／攝影
中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」，今天上午9點起開放臨櫃購買，台銀總行一早即湧入排隊人潮。記者杜建重／攝影
中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」，今天上午9點起開放臨櫃購買，台銀總行一早即湧入排隊人潮。記者杜建重／攝影
中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」。記者杜建重／攝影
中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」。記者杜建重／攝影

新台幣 台銀

延伸閱讀

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

六福莊推「馬的優惠」 名字中有馬最高免費住價值2萬黃金套房

高雄「超人力霸王」開運小紅包來了！ 全市36處市場發放日期公布

生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

相關新聞

影／央行馬年紀念幣530套開放臨櫃購買 台銀總行湧現排隊人潮搶購

中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」，今天上午9點起開放臨櫃購買，每套定價2450元，雖然價格是史上最高，但因馬年有馬到...

美智庫學者：台灣「走後門」操縱貨幣 助壓低新台幣

華府智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比率與成本的...

公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次

八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近...

新台幣開盤升2分 為31.3元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.3元開盤，升2分

亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

壽險業進軍亞資中心高雄專區，多數壽險公司鎖定OIU（國際保險業務分公司）市場，不過業者仍點出兩大痛點，包括接觸外籍客戶的...

亞資中心保費收入 上看18億元

亞洲資產管理中心高雄專區開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等主要壽險，合計在亞資中心拿到保費收入上看18億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。