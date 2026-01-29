影／央行馬年紀念幣530套開放臨櫃購買 台銀總行湧現排隊人潮搶購
中央銀行發行「丙午馬年生肖紀念套幣」，今天上午9點起開放臨櫃購買，每套定價2450元，雖然價格是史上最高，但因馬年有馬到成功寓意，向來是受國人喜愛的生肖之一，加上銀幣近期大漲，台銀總行一早即湧入排隊人潮。
由於臨櫃購買配額每人每次限購2套，但不限次數，有人一早五點半就到台銀排隊，雖然總行只有530套，但民眾買完再回頭排隊，一連排了三輪，希望能買到越多越好。馬年生肖套幣採銀幣及銅合金幣套幣方式出售，其中銀幣的面額為新台幣100元，而銅合金幣面額則是新台幣10元。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金馬圖樣為主題，背面以台北101跨年煙火為主題；銅合金幣正面則以幾何元素交織出馬匹樣式為主視覺，背面則是部分上彩的繡球花。因為近期金銀都大漲，套幣的價格雖高，但因增加不少套利空間，也造成民眾爭相搶購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言