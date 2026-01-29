彭博：台灣壽險業者傳在美元重貶前夕 已近砍光離岸避險部位

彭博新聞引述未具名知情人士報導，在近期美元遭遇拋售之前，台灣部分大型壽險公司已幾乎砍光所有離岸的外匯避險部位。因為隨著監管制度改革降低了防範台幣匯率波動的必要性，台灣壽險業者的相關避險需求，本就在降低。

消息來源說，透過無本金交割遠期合約（NDF）削減美元兌台幣空頭部位的行動，基本上已經完成。相關操作大部分是在上個月進行。一位知情人士表示，壽險公司目前已將重心轉向解除在岸的避險部位之上。

此外，過去一個月間，壽險公司也在匯率條件有利時，於無本金交割遠期市場中不時賣出美元，以獲取短線期收益。

台灣新修訂的會計準則，允許台灣壽險業者將匯率波動對海外債券持倉價值的影響，在一段時期內進行分攤，而不必立即認列，藉此減輕匯兌損失。此一監管規定的調整，預料將可為業界節省數十億美元的避險成本。

在新制度架構下，即使美元近期走弱，台灣壽險業者也不會被要求增加避險部位，因為突發的匯率波動已無需即時反映在財務報表上。

美元周二（27日）一度貶至近四年來的最低水準，之後跌幅有所收斂。

台灣壽險業整體合計持有超過7,000億美元的海外資產，由於保險給付主要以新台幣支付，提高了公司的匯率風險。

根據台灣金管會11月的數據，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽為台灣前三大保險公司，這三家公司合計占全體壽險業約台幣37兆元（1.2 兆美元）資產的一半以上。

彭博採訪三大保險公司，國泰人壽與南山人壽對此不予評論，富邦人壽則未立即回應置評請求。

荷寶（Robeco）駐新加坡的亞洲主權策略師Philip McNicholas說：「少了壽險業者避險需求的市況，已在NDF遠期點數偏高上反映出來，導致隱含收益率上升，並顯示以新台幣做為融資貨幣，進行利差交易的成本正在提高。」