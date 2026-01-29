快訊

彭博：台灣壽險業者傳在美元重貶前夕 已近砍光離岸避險部位

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
消息人士對彭博說，台灣壽險業者在本周美元大跌前，已經幾乎解除所有離岸避險部位。 法新社
彭博新聞引述未具名知情人士報導，在近期美元遭遇拋售之前，台灣部分大型壽險公司已幾乎砍光所有離岸的外匯避險部位。因為隨著監管制度改革降低了防範台幣匯率波動的必要性，台灣壽險業者的相關避險需求，本就在降低。

消息來源說，透過無本金交割遠期合約（NDF）削減美元兌台幣空頭部位的行動，基本上已經完成。相關操作大部分是在上個月進行。一位知情人士表示，壽險公司目前已將重心轉向解除在岸的避險部位之上。

此外，過去一個月間，壽險公司也在匯率條件有利時，於無本金交割遠期市場中不時賣出美元，以獲取短線期收益。

台灣新修訂的會計準則，允許台灣壽險業者將匯率波動對海外債券持倉價值的影響，在一段時期內進行分攤，而不必立即認列，藉此減輕匯兌損失。此一監管規定的調整，預料將可為業界節省數十億美元的避險成本。

在新制度架構下，即使美元近期走弱，台灣壽險業者也不會被要求增加避險部位，因為突發的匯率波動已無需即時反映在財務報表上。

美元周二（27日）一度貶至近四年來的最低水準，之後跌幅有所收斂。

台灣壽險業整體合計持有超過7,000億美元的海外資產，由於保險給付主要以新台幣支付，提高了公司的匯率風險。

根據台灣金管會11月的數據，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽為台灣前三大保險公司，這三家公司合計占全體壽險業約台幣37兆元（1.2 兆美元）資產的一半以上。

彭博採訪三大保險公司，國泰人壽與南山人壽對此不予評論，富邦人壽則未立即回應置評請求。

荷寶（Robeco）駐新加坡的亞洲主權策略師Philip McNicholas說：「少了壽險業者避險需求的市況，已在NDF遠期點數偏高上反映出來，導致隱含收益率上升，並顯示以新台幣做為融資貨幣，進行利差交易的成本正在提高。」

亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

亞資中心保費收入 上看18億元

獨／金管會30日召集21家壽險喝咖啡 配套措施將公布

一次性提列壓頂！壽險2025年全年獲利腰斬 淨值從高點回落

美智庫學者：台灣「走後門」操縱貨幣 助壓低新台幣

華府智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比率與成本的...

公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次

八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近...

新台幣開盤升2分 為31.3元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.3元開盤，升2分

亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

壽險業進軍亞資中心高雄專區，多數壽險公司鎖定OIU（國際保險業務分公司）市場，不過業者仍點出兩大痛點，包括接觸外籍客戶的...

亞資中心保費收入 上看18億元

亞洲資產管理中心高雄專區開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等主要壽險，合計在亞資中心拿到保費收入上看18億...

三大境外金融中心獲利優 去年賺逾32億美元 寫近四年新高

據金管會統計，2025年全年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘32.37億美元，寫近四年新高。隨2026年...

