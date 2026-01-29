外資早盤於匯市「雙向」操作 Fed 決策釋出新訊號

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，一如市場預期按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%至3.75%，結束先前三度各降息1碼的寬鬆節奏，政策基調轉趨觀望。消息公布後，金融市場反應偏向審慎，新台幣今早以31.3元開盤、微升2分；台股則呈現開高走低走勢，外資在匯市操作也由先前偏單向轉為雙向調節，顯示資金態度趨於保守。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在會後聲明中，調整對經濟情勢的整體評估，認為經濟活動仍以「堅實步調」擴張，對勞動市場的疑慮有所緩解，同時將政策重心相對轉向通膨風險。聲明指出，就業成長雖仍偏低，但失業率已有回穩跡象；通膨則依舊處於偏高水準。值得注意的是，本次聲明刪除先前「勞動市場轉弱風險高於通膨升溫風險」的表述，措辭轉變被市場解讀為決策天平逐步回到物價穩定的一端。

此一調整意味Fed認為，穩定物價與充分就業的雙重使命正趨於平衡，短期內不急於進一步寬鬆，而是採取更具耐心與數據導向的政策節奏。官員立場並非全數一致，理事沃勒與米倫投下反對票，主張應再降息1碼以支撐經濟動能。其中，沃勒更被外界點名為川普陣營下屆Fed主席的潛在人選，使其政策立場格外受到關注。整體而言，本次決策強化「高利率維持更久」的訊號，全球資產市場後續波動恐加劇。