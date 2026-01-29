快訊

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民隊

豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

外資早盤於匯市「雙向」操作 Fed 決策釋出新訊號

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，一如市場預期按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%至3.75%，結束先前三度各降息1碼的寬鬆節奏，政策基調轉趨觀望。消息公布後，金融市場反應偏向審慎，新台幣今早以31.3元開盤、微升2分；台股則呈現開高走低走勢，外資在匯市操作也由先前偏單向轉為雙向調節，顯示資金態度趨於保守。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在會後聲明中，調整對經濟情勢的整體評估，認為經濟活動仍以「堅實步調」擴張，對勞動市場的疑慮有所緩解，同時將政策重心相對轉向通膨風險。聲明指出，就業成長雖仍偏低，但失業率已有回穩跡象；通膨則依舊處於偏高水準。值得注意的是，本次聲明刪除先前「勞動市場轉弱風險高於通膨升溫風險」的表述，措辭轉變被市場解讀為決策天平逐步回到物價穩定的一端。

此一調整意味Fed認為，穩定物價與充分就業的雙重使命正趨於平衡，短期內不急於進一步寬鬆，而是採取更具耐心與數據導向的政策節奏。官員立場並非全數一致，理事沃勒與米倫投下反對票，主張應再降息1碼以支撐經濟動能。其中，沃勒更被外界點名為川普陣營下屆Fed主席的潛在人選，使其政策立場格外受到關注。整體而言，本次決策強化「高利率維持更久」的訊號，全球資產市場後續波動恐加劇。

市場 通膨 美國聯準會

延伸閱讀

Fed利率決策／一如預期按兵不動 上調對經濟成長評估 沃勒、米倫投反對票

市場靜待聯準會利率決策 歐股收低金價再創新高

三大境外金融中心獲利優 去年賺逾32億美元 寫近四年新高

聯準會今將召開會議…市場靜待美國利率決策 日股走勢不一

相關新聞

美智庫學者：台灣「走後門」操縱貨幣 助壓低新台幣

華府智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比率與成本的...

公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次

八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近...

新台幣開盤升2分 為31.3元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.3元開盤，升2分

亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

壽險業進軍亞資中心高雄專區，多數壽險公司鎖定OIU（國際保險業務分公司）市場，不過業者仍點出兩大痛點，包括接觸外籍客戶的...

亞資中心保費收入 上看18億元

亞洲資產管理中心高雄專區開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等主要壽險，合計在亞資中心拿到保費收入上看18億...

三大境外金融中心獲利優 去年賺逾32億美元 寫近四年新高

據金管會統計，2025年全年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘32.37億美元，寫近四年新高。隨2026年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。