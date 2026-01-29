容忍短線波動 央行調節匯率節奏轉變

新台幣兌美元匯率昨日延續升勢，終場收在卅一點三二元，單日勁揚一點五角，連續第五個交易日升值。不同於過去常見的尾盤調節，昨匯市在收盤前並未出現明顯作價或急迫走勢，市場解讀，央行近期對匯市的操作節奏出現轉變，不再每日於尾盤出手，而是選擇在一段趨勢形成後再行調節，也使得新台幣近期升貶值更具連續性。

匯銀主管指出，昨天的盤勢反映央行對短線波動的容忍度提高，讓匯率更多回歸市場供需，而非即時介入干預。「現在不一定每天都要在尾盤看到央行，反而是在連續幾天走同一方向後，才會適度改變市場氣氛。」該主管認為，這與過去央行幾乎每天都在收盤前進行調節的作法，已有明顯不同。

市場人士認為，這樣的策略轉變，與去年底台灣央行與美國財政部簽署匯率相關聯合聲明後的政策溝通方向有關。央行多次強調，匯率不宜只朝單一方向波動，同時也透露，美方理解央行在必要時需進場調節匯率、維持市場秩序的立場。在此背景下，央行更傾向於避免過度頻繁干預，但仍保留在關鍵時點出手的彈性。

從新台幣走勢來看，新台幣自去年底至今年初大致維持在卅至卅二元區間整理，雖然區間不變，但操作節奏已出現差異。

匯銀主管指出，央行不會「放手不管」，而是改採較長期間的觀察方式，當市場出現單邊預期過度累積時，才會適度調整方向，某種程度也是因為美國即將公布匯率操縱國，即使央行應會續留觀察名單，但干預仍需克制。

至於新台幣走強的原因，匯銀主管分析，台股表現強勢，加權指數單日大漲四百八十五點，吸引熱錢匯入，早盤即見明顯買匯需求，帶動新台幣升值；其次，國際美元偏弱，加上日圓盤堅，亞幣普遍走升，包括韓元、馬幣均偏強，新台幣自然難以獨弱。

技術面來看，匯銀主管認為，短線新台幣仍連五升後動能轉強，卅一元整數關卡將成為多空重要心理價位。未來若美元續弱、資金續流入，新台幣不排除進一步向卅一元靠攏。