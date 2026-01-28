獨家／又轉彎！壽險匯率會計新制 年省900億避險成本可望算資本

壽險匯率會計新制將在2026年上路，金管會本周五（30日）邀集業者拍板配套措施。據了解，金管會傾向回歸現行制度，讓新制下每年可節省約900億元的避險成本，全數轉列特別盈餘公積（不列入外價金），並計入自有資本。

計入自有資本後，有助壽險業2026年接軌TIS（Taiwan Insurance Solvency）計算資本適足率的比率，這筆避險成本如同「增資款」，降低股東增資壓力、也不需在15年TIS過渡期間，多借資本。

金管會日前已拍板修正「保險業財報編製準則」，允許壽險業長期持有海外債券的匯率變動影響數，不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷，市場預估一年可替壽險業省下約900億元避險成本。

該修正條文26日預告期滿、29日發文，配套定案後，財報新制可望在農曆年前正式上路。

關鍵在於「省下來的錢怎麼算、怎麼放、能不能算資本」。金管會30日也將討論這三大議題。

依現行「外匯價格變動準備金應注意事項」，壽險業每年節省的避險成本，本就須轉列特別盈餘公積，且稅後盈餘10%也須提列，金管會傾向延續該制度。特別盈餘公積是權益項下，可計入自有資本。

至於外價金，金管會也傾向維持現行機制，有匯兌利益即提存、發生匯損可沖抵。金管會評估，新制上路後，匯率波動對損益影響已降低，外價金仍可在極端情境下發揮緩衝功能。

此一方向，與保發中心2025年底提出的「從嚴版本」形成明顯對比。原方案規畫，新制下新增的避險節省金額將被「圈存」，不得計入自有資本，避險成本計算也回溯近三年、採單月最高避險比率為基準，引發業界震撼，並被點名對資本體質較弱的壽險公司衝擊最大。

據悉，金管會已要求修正計算邏輯，研擬將回溯期間拉長至5至6年，以避免短期高點扭曲實際節省效果。

金管會此次配套設計，核心是回歸制度原意，讓匯率會計調整聚焦降低損益波動。壽險圈認為，透過延續既有特別盈餘公積與外價金機制，在穩定接軌TIS的同時，也可降低資本壓力。