亞資中心保費收入 上看18億元

亞洲資產管理中心高雄專區開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等主要壽險，合計在亞資中心拿到保費收入上看18億元，並且在去年8月，讓長期掛蛋的OIU（國際保險業務分公司），重新開張，帶進新的動能。

保發中心總經理詹芳書指出，台灣前七大壽險公司資產規模都達到上兆元，可以承接單一大保單，即使保單金額高達幾百萬美金的，也都吃得下來，這在發展亞資中心，將成為優勢。詹芳書認為，壽險業在亞資中心的角色是希望能夠將資金與區域風險進行整合，提高台灣在區域的影響力，進一步成為戰略金融中心。

但相較於香港、新加坡，詹芳書認為，台灣目前在法制面、稅制面不夠具有優勢，想吸引國外資金來台，不太容易，所以首要目標應放在讓國內的錢留在台灣，這也呼應金管會主委彭金隆所提的「留資引才」。因此，他以壽險為例，指出以後也許會有外國公司願意來台灣發行保單，或是外國人來買台灣保單，進行「跨境承保、再保」。他也呼籲，亞資中心想要大幅度的成長，需要提出一些原本不能做的事情，在法規制度上都可考慮鬆綁。

富邦人壽2025年7月進駐亞資中心高雄專區，以富邦人壽高雄苓雅分公司為專區據點，申請試辦業務涵蓋兩大項目，包括財富管理與國際保險，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務。截至今年1月22日，富邦人壽於專區推廣之高資產客戶專屬保單共達70件，新契約保費總計已達9.89億元，並於8月成功受理首件OIU專屬商品，將持續整合金控資源綜效，提供高資產客戶一站式金融服務。

國泰人壽推出「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，商品具備美元收付、保險金額逐年遞增、利率變動等三大核心優勢，有望透過宣告利率參與市場，並每年享有增值回饋分享金，增加額外保單利益。截至1月21日為止，美添增鑽核實23件、保費約2.94億，其中業務通路占19件、合計保費約2.69億。銀行通路四件、合計保費約0.25億，其中有一件為保費融資。OIU部分，國泰人壽專為境外客戶推出二張保單，分別為「OIU指享盈指數連結型美元萬能終身壽險」及「OIU增享盈利率變動型美元終身壽險」，截至1月21日為止，OIU增享盈利率變動型美元終身壽險已核實六件、合計保費約1.7億，皆為銀行通路進件。

南山人壽表示，進駐高雄金融專區主要針對高資產客群重視的「家族資產傳承」、「財富保值」等需求，提供更多元保險商品，作為其傳承或累積財富的工具。截至目前為止，南山專區商品「御利珍鑽美元利率變動型終身壽險（定期給付）」現與六家合作通路開始銷售，目前含核保中保費收入達1.8億元。

凱基人壽表示，去年10月初正式進駐亞資專區，開賣高資產客戶專屬試辦商品「美鑽添壽美元利率波動型終身壽險」，新合約保費已衝破9,000萬元，同時也跟凱基銀行試辦了保費的融資業務，也超過3,000萬元。

