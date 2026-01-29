聽新聞
亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔葉佳華／台北報導
壽險業進軍亞資中心高雄專區，多數壽險公司鎖定OIU（國際保險業務分公司）市場，不過業者仍點出兩大痛點，包括接觸外籍客戶的管道有限，以及與其他香港、新加坡國際金融中心的競爭壓力。 聯合報系資料照
壽險業者指出，OIU絕對是具潛力的藍海市場，尤其是OIU壽險保單去年8月成功「破蛋」，壽險業者指出，未來期盼能開放被保險人可非外籍人士、更多元遠距投保方式等，讓更多具潛力的境外客戶也能參與。

國泰人壽認為，現行金管會積極推進OIU、OBU和OSU（簡稱3O）間的業務協作機制，有助於整合資源、提升服務效率，擴大外籍人士在台金融服務的深度與廣度，但仍有一些實務上的挑戰，例如，接觸外籍客戶的管道有限，以及與其他香港、新加坡國際金融中心的競爭壓力等。

國壽期待主管機關持續推動3O的業務整合，進一步簡化行政流程、提升作業效率，讓金融機構能以更靈活的方式提供跨境資產管理服務，同時期盼在客源或投保流程方面能有更大的彈性，像是開放被保險人可非外籍人士、遠距投保等，讓更多具潛力的境外客戶也能參與，擴大境外資金引入市場規模。國壽指出，將持續強化通路布局、深化客戶教育，並與主管機關密切合作，致力於合規與創新取得平衡，穩健推進OIU業務的發展。

富邦人壽表示，公司積極把握政策開放契機，亞資議題亦有效引起業務員拜訪高資產客戶的興趣與動能，在公司努力推動下，截至去年10月底，已約有1.6萬名業務同仁取得「財富管理業務人員」資格，持續提供更完整、優質的保險服務，滿足多元客戶需求。業績表現持續發酵中。

至於在OIU業務推廣上，富邦人壽分析，台灣經濟環境及保險市場發展穩健及具備成長性，OIU仍是具潛力的藍海市場，其目標客戶的投保資格為境外客戶，業務推廣面臨境外客戶的接觸及宣導的挑戰，且部分短暫入境的客戶須在短時間內完成投保程序，對業務員挑戰較大，在台外籍人士投保OIU資格建議可予以放寬。

凱基人壽表示，專區的成立，提供高資產客戶更具彈性也更多元的商品與服務，從專區的試辦業務發展可以看出初步的成效。凱基人壽認為，為促進專區業務發展，可持續針對不同客群主題商品及服務，實際熱點再加上風險評估後，再逐步開放擴大族群，例如境內高資產客戶規範可購買指數型萬用壽險（Indexed Universal Life ，IUL）、指數型年金險（Fixed Index Annuities，FIA ），及更彈性投資等彈性的紅分。南山人壽則表示，此次高雄金融專區開放OIU業務試辦，並釋出新型態商品及租稅優惠等利多，預期有機會帶動OIU客群回溫。

