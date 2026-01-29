產險拚風控 助攻資管

綜合金管會、保發中心與產險業者統計，產險業去年稅後純益311億元，為繼前年稅後純益219億元之後，連續兩年稅後純益創歷史新高。產險公會理事長陳萬祥昨（28）日指出，面對多變的經濟環境與金融市場，今年期許產險業堅持以價值導向為核心，落實風險控管機制，並強化產險在資產管理中的關鍵角色。

陳萬祥強調，產險不僅是風險轉移工具，更是促進資產增值、降低非金融資產減損的重要一環，對投資組合的穩定性與長期損益具有深遠影響。

展望2026年，陳萬祥表示，全球與台灣經濟成長可望帶動企業投資與保險需求同步上升。隨著GDP成長推升生產與消費動能，企業擴產、設備投資及營運活動增加，車市回溫、公共建設推進，加上綠色能源、離岸風電與儲能等新興技術發展，將進一步擴大工程險、個人險與資安險的市場規模，帶動整體保險需求。

然而，陳萬祥也強調，產險業的核心不在於追求高速成長，而是維持穩定費率與合理利潤。產險屬於低頻高波動產業，須重視「量」與「值」的平衡，透過適當的自留比例與再保機制，提升利潤貢獻並控管系統性風險。

陳萬祥指出，一個產險客戶，可能前十年都讓你賺錢，但也可能一年就讓你賠光之前賺的錢，所以產業險最重要是穩定的費率和合理的利潤（費率的對價）。產險不求快速成長，中個位數的成長，5至7%的成長是恰當的。對今年工程險的預期，看二點，一是大型工程是否在今年開始；二、再保成本。

陳萬祥也強調產險在資產管理上的重要性，他指出，完善的資產管理，等於促進資產增值，減少資產減損（非金融資產的減損）。在促進資產增值上，有很多的投資工具，如股票、ETF、房地產、債券等，這些都可以促進資產增值，但在減少資產減損，尤其是非金融資產的減損上，只有產險能達到此一目的。例如任意險，若發生意外產生賠償，產險能立即發揮減少資產減損的效果。

在半導體、綠能與新創產業快速發展的背景下，產險商品亦持續因應產業風險型態調整。陳萬祥指出，隨著AI應用普及，工程險、商業火險與營運中斷險需求上升，由於晶圓與技術成本提高，需仰賴再保制度以穩定市場。整體而言，產險業2026年將在審慎控管風險的前提下，扮演資產保護與經濟成長的重要支柱。