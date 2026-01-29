美智庫指台灣走後門操縱貨幣 央行暫不回應

華府智庫「外交關係協會」（CFR）學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比例與成本的監管變革，形同「走後門式操縱貨幣」，將有助壓低新台幣。對此，央行昨（28）日暫不回應。

這位外交關係協會Whitney Shepardson高級研究員在Follow The Money發表一篇名「台灣走後門式貨幣操縱」（Taiwan's Backdoor Currency Manipulation）專文說，台灣監管機構最近決定允許壽險公司免按外匯市場價格計價債券，以保護壽險公司收益、資本及最終償付能力。

塞瑟指出，在長期低利率時期，台灣壽險業者大舉買入美元債券，幾乎所有外匯投資組合都是美元債券。當美國利率飆升，他們將大部分投資組合轉移到「持有至到期區間」的債券組合，這樣可以避免實現立即損失，但須長期持有債券，且債券票息相對較低。

他表示，如今台灣監管機關允許保險公司不再需將「持有至到期日區間」的外幣債券以市值計價，外匯的損益可在債券存續期間大致攤提。這種會計方法確實新穎，因為沒有任何理論表明，從購買債券（或從債券轉入持有至到期投資組合）之時起，外匯市場就應該趨近於新台幣／美元即期匯率。雖然新台幣歷來較穩定，但從幾乎所有指標來看，新台幣都結構性低估，因此新台幣最終升值的可能性很高。

塞瑟說，這項相對晦澀但概念上大膽的監管變革，將對貨幣市場產生巨大影響。台灣壽險業者官方公布的外幣資產高達7,000億美元（或許更多），外幣保單價值約2,000億美元，這意味近5,000億美元外幣資產（根據監管機關計算，不計外幣保單，保險公司有新台幣15.2兆元的資產面臨匯率風險）用於為新台幣負債避險。這筆款項大得驚人，超過台灣GDP的50%。

由於這些壽險業者實際負債是新台幣，必須借入美元或進行貨幣互換來產生美元負債，因此平倉避險部位實際上是用新台幣買入美元，這種資金流動支撐了美元兌新台幣匯率，並有助新台幣在台灣巨額貿易順差面前維持疲軟。

塞瑟說，台灣央行可能樂見於此。如今監管機關容忍壽險業者有更大未平倉部位，也為美元創造可預測的需求（從而減輕了央行的壓力），這看起來像是變相的貨幣操縱。