台企銀主辦禾力聯貸
台灣企銀（2834）統籌主辦禾力建設股份有限公司28.6億元聯合授信案，昨（28）日舉行簽約儀式，由台灣企銀副總經理曾國樑代表聯貸銀行團與禾力建設董事長劉進輝簽訂聯合授信合約。
此聯貸案由台灣企銀統籌主辦並擔任管理銀行，華南銀行、兆豐票券擔任共同主辦銀行，並獲得中華票券、彰化銀行、安泰銀行、高雄銀行、第一銀行等金融機構踴躍參貸，認貸金額達32.3億元，超額認貸112.9%，最終簽約金額為28.6億元，顯見銀行團對禾力建設經營現況及管理團隊的肯定，對其未來營運規劃亦深具信心。
禾力建設為義力營造集團轉投資企業，義力營造長期深耕台灣營造產業，為內政部評選的優良營造業者。禾力建設為該集團旗下專職建築開發的優良中小企業，本案資金將提供禾力建設興建大型廠辦大樓建案所需，建案地點近霧峰交流道、74快速道路及高鐵台中站，緊鄰大里、太平、仁化等產業區，可與台中軟體園區形成完整產業供應鏈整合，推動台中地方產業發展。
台灣企銀積極協助中小企業設備升級及營運轉型。今年台灣出口廠商面臨關稅挑戰，台灣企銀立即推出「挺你過關」方案，提供企業融資、避險及輔導三大金融支援，透過辦理低利貸款及利息補貼減緩企業財務壓力，並啟動北中南六場巡迴輔導講座，未來台灣企銀將持續全力協助企業強化競爭力，實踐永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言