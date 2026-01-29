台企銀主辦禾力聯貸

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台灣企銀副總經理曾國樑（右）代表聯貸銀行團與禾力建設董事長劉進輝簽訂聯合授信合約。台灣企銀／提供
台灣企銀（2834）統籌主辦禾力建設股份有限公司28.6億元聯合授信案，昨（28）日舉行簽約儀式，由台灣企銀副總經理曾國樑代表聯貸銀行團與禾力建設董事長劉進輝簽訂聯合授信合約。

此聯貸案由台灣企銀統籌主辦並擔任管理銀行，華南銀行、兆豐票券擔任共同主辦銀行，並獲得中華票券、彰化銀行、安泰銀行、高雄銀行、第一銀行等金融機構踴躍參貸，認貸金額達32.3億元，超額認貸112.9%，最終簽約金額為28.6億元，顯見銀行團對禾力建設經營現況及管理團隊的肯定，對其未來營運規劃亦深具信心。

禾力建設為義力營造集團轉投資企業，義力營造長期深耕台灣營造產業，為內政部評選的優良營造業者。禾力建設為該集團旗下專職建築開發的優良中小企業，本案資金將提供禾力建設興建大型廠辦大樓建案所需，建案地點近霧峰交流道、74快速道路及高鐵台中站，緊鄰大里、太平、仁化等產業區，可與台中軟體園區形成完整產業供應鏈整合，推動台中地方產業發展。

台灣企銀積極協助中小企業設備升級及營運轉型。今年台灣出口廠商面臨關稅挑戰，台灣企銀立即推出「挺你過關」方案，提供企業融資、避險及輔導三大金融支援，透過辦理低利貸款及利息補貼減緩企業財務壓力，並啟動北中南六場巡迴輔導講座，未來台灣企銀將持續全力協助企業強化競爭力，實踐永續發展。

