TISA送利多 稅負優惠來了 鼓勵強化退休第三支柱

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）稅負優惠今年可望出爐，預期在今年年中有望研擬出草案，規劃方向可能是比照勞退自提模式，採取遞延課稅方式，希望能鼓勵國人為退休做準備，養成長期有紀律的投資行為，強化退休第三支柱，因應超高齡社會。

配合政府打造亞洲資產管理中心政策，TISA於去年6月底上線，當初是借鏡「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）制度，但最大差距在於NISA有實質稅負優惠，TISA卻只是由投信公司「讓利」降低基金管理費率，這也成為外界批評焦點。

因此，即使TISA半年來專案開戶數已超過8萬人，帳戶餘額超過90億元，但仍被外界批評，沒有稅負優惠主要卡關在財政部，造成國人參與TISA程度太低，完全無法與NISA相比。財政部則表示將與金管會持續溝通。

TISA今年6月底上路滿一年，根據了解，屆時有望研擬出稅負優惠草案，並盡快推行上路，有助於達成金管會「兩年有感」的政策目標，也有利於台灣資本市場茁壯。

至於TISA稅負優惠方向，可能是比照勞退自提模式，搭配自選投資標方式，並可能採取遞延課稅制度，來鼓勵投資人養成有紀律的中長期投資行為。另外，如果將投資金額一次提領出來就可能課較高的稅，分期提領時則依個人稅率而定，有可能完全免稅。

資產管理業者對TISA寄予厚望，TISA也在政策引導與業者積極配合下，已有24家投信推出39檔TISA級別基金、10家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。

法人指出，TISA特色在於專家嚴選、專戶控管、千元起投與低經理費等設計，協助國人養成中長期、紀律化與分散化投資習慣，以強化退休第三支柱與財務韌性。以台股共同基金來說，一般管理費率約1.5%，但是同一檔基金的TISA級別管理費率可以降到0.6%，對於中長期投資人來說是不小的誘因。