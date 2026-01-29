財長：投信公公併 朝向「四合一」

市場關注公股投信四合一整併進度，其中包括第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信及華南永昌投信。財政部長莊翠雲昨（28）日在立法院首度證實，將朝向公股投信「四合一」進行合併，目前皆按期程推進當中。

去年以來民營金控併購大爆發，包括台新金併新光金、永豐金併京城銀行、玉山金併保德信投信及三商美邦人壽；公股金控雖然相對沉寂，但也傳出將由投信整併先行，包括第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信四家，先前財政部次長阮清華已鬆口，朝向好的方向去發展。

截至去年12月底統計，合計第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信四家的基金規模超過3,700億元。不過外傳華南金大股東林家擬爭取主導權，合併案因此停擺；立委指出，若按照去年基金績效排名來看，四家公股投信當中，第一金投信有六檔排進前100名、合作金庫投信有三檔排進前100名、兆豐投信有一檔，華南永昌投信則是掛零。

對此，莊翠雲證實，將朝向公股投信「四合一」進行合併，目前皆按照相關進度推進當中，也沒有因為華南永昌投信而停擺，按照期程進行當中。立委進一步詢問，目前仍由第一金投信來主導？莊翠雲雖然未直接回應，但也正面表示，第一金投信的規模是最大的。