財長：投信公公併 朝向「四合一」
市場關注公股投信四合一整併進度，其中包括第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信及華南永昌投信。財政部長莊翠雲昨（28）日在立法院首度證實，將朝向公股投信「四合一」進行合併，目前皆按期程推進當中。
去年以來民營金控併購大爆發，包括台新金併新光金、永豐金併京城銀行、玉山金併保德信投信及三商美邦人壽；公股金控雖然相對沉寂，但也傳出將由投信整併先行，包括第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信四家，先前財政部次長阮清華已鬆口，朝向好的方向去發展。
截至去年12月底統計，合計第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信四家的基金規模超過3,700億元。不過外傳華南金大股東林家擬爭取主導權，合併案因此停擺；立委指出，若按照去年基金績效排名來看，四家公股投信當中，第一金投信有六檔排進前100名、合作金庫投信有三檔排進前100名、兆豐投信有一檔，華南永昌投信則是掛零。
對此，莊翠雲證實，將朝向公股投信「四合一」進行合併，目前皆按照相關進度推進當中，也沒有因為華南永昌投信而停擺，按照期程進行當中。立委進一步詢問，目前仍由第一金投信來主導？莊翠雲雖然未直接回應，但也正面表示，第一金投信的規模是最大的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言