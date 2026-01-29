財長：投信公公併 朝向「四合一」

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

市場關注公股投信四合一整併進度，其中包括第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信及華南永昌投信。財政部長莊翠雲昨（28）日在立法院首度證實，將朝向公股投信「四合一」進行合併，目前皆按期程推進當中。

去年以來民營金控併購大爆發，包括台新金併新光金、永豐金併京城銀行、玉山金併保德信投信及三商美邦人壽；公股金控雖然相對沉寂，但也傳出將由投信整併先行，包括第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信四家，先前財政部次長阮清華已鬆口，朝向好的方向去發展。

截至去年12月底統計，合計第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信四家的基金規模超過3,700億元。不過外傳華南金大股東林家擬爭取主導權，合併案因此停擺；立委指出，若按照去年基金績效排名來看，四家公股投信當中，第一金投信有六檔排進前100名、合作金庫投信有三檔排進前100名、兆豐投信有一檔，華南永昌投信則是掛零。

對此，莊翠雲證實，將朝向公股投信「四合一」進行合併，目前皆按照相關進度推進當中，也沒有因為華南永昌投信而停擺，按照期程進行當中。立委進一步詢問，目前仍由第一金投信來主導？莊翠雲雖然未直接回應，但也正面表示，第一金投信的規模是最大的。

第一金 合作金庫 兆豐

延伸閱讀

公股投信四合一 莊翠雲：第一金主導依期程推進

公股投信四合一 莊翠雲：第一金主導

公股投信「四合一」整併卡關？財長莊翠雲：朝向期程推進中

財長：產業界肯定關稅談判 對美投資是產業延伸與擴展

相關新聞

美智庫學者：台灣「走後門」操縱貨幣 助壓低新台幣

華府智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比率與成本的...

公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次

八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近...

亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

壽險業進軍亞資中心高雄專區，多數壽險公司鎖定OIU（國際保險業務分公司）市場，不過業者仍點出兩大痛點，包括接觸外籍客戶的...

亞資中心保費收入 上看18億元

亞洲資產管理中心高雄專區開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等主要壽險，合計在亞資中心拿到保費收入上看18億...

三大境外金融中心獲利優 去年賺逾32億美元 寫近四年新高

據金管會統計，2025年全年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘32.37億美元，寫近四年新高。隨2026年...

產險拚風控 助攻資管

綜合金管會、保發中心與產險業者統計，產險業去年稅後純益311億元，為繼前年稅後純益219億元之後，連續兩年稅後純益創歷史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。