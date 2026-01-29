公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次

經濟日報／ 記者葉佳華林勁傑／台北報導
八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。示意圖。圖／AI生成
八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀（2834）「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近八個月；華銀、合庫銀將超過七個月；至於臺灣銀行、土地銀行則受限法規，年終最高上限4.4個月。

立法院財政委員會昨（28）日邀請財政部、主計總處及八大公股行庫董事長出席備詢。包括立委郭國文、李坤城皆關切八大公股行庫2025年獲利表現及最新年終獎金概況。

據各行庫董事長表示，八大公股去年獲利均創下新高，其中，臺銀去年稅前盈餘達327億元；土銀稅前盈餘200.34億元，兆豐金控稅前盈餘395億元、第一金控稅前盈餘334億元，華南金稅前盈餘326億元，合庫金稅前盈餘263億元，彰銀稅前盈餘211億元，台企銀稅前盈餘152億元。

隨著八大公股金融機構去年稅前盈餘皆創新高，立委也詢問年終獎金概況。其中，台企銀董事長李嘉祥指出，預估將超過八個月水準，在所有公股行庫當中最高，兆豐銀行董事長董瑞斌則表示，目前規劃平均約八個月；第一銀行董事長邱月琴也預估約八個月上下；彰銀董事長胡光華則表示，年終獎金接近八個月。

另外，華南銀行董事長陳芬蘭、合庫銀行董事長林衍茂均指出，年終獎金將超過七個月水準；至於臺銀、土銀，則主要受到《國營事業管理法》規範，依規定年終獎金最高為4.4個月。

郭國文表示，八大公股行庫獲利都創新高，年終獎金也應該創新高，才能符合比例原則，沒有的話應該要檢討；對此，財政部長莊翠雲表示，相信公股金融事業會按照經營績效發放獎金，以鼓勵員工。

李坤城也詢問公股行庫年終獎金的發放時程。普遍來看，公股銀行年終獎金包含考核獎金、績效獎金、員工酬勞等項目組成，通常在農曆年前會有一至三個月獎金入帳，其中，有的會先採取借支方式，之後再逐月扣回，其餘各項獎金則是在農曆年後，等待董事會通過財報及各獎金核發月數進行發放。

相關新聞

美智庫學者：台灣「走後門」操縱貨幣 助壓低新台幣

華府智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低壽險業者外匯避險比率與成本的...

亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

壽險業進軍亞資中心高雄專區，多數壽險公司鎖定OIU（國際保險業務分公司）市場，不過業者仍點出兩大痛點，包括接觸外籍客戶的...

亞資中心保費收入 上看18億元

亞洲資產管理中心高雄專區開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等主要壽險，合計在亞資中心拿到保費收入上看18億...

三大境外金融中心獲利優 去年賺逾32億美元 寫近四年新高

據金管會統計，2025年全年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘32.37億美元，寫近四年新高。隨2026年...

產險拚風控 助攻資管

綜合金管會、保發中心與產險業者統計，產險業去年稅後純益311億元，為繼前年稅後純益219億元之後，連續兩年稅後純益創歷史...

